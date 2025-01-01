Приднестровье прекращает поставки света в Молдову — чем угрожает

Молдавская ГРЭС прекращает поставки электричества на правый берег Днестра. Фото: иллюстративное/Донор

Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной "Приднестровской молдавской республики", прекратила поставки электроэнергии на правый берег Днестра. Она перешла на резервное топливо – уголь.

Об этом сообщает молдавское издание point.md.

Читайте также:

Что известно

Власти непризнанной ПМР объявили, что электричество будет предоставляться только в жилые дома, социальные учреждения, предприятия пищевой промышленности и организации, обеспечивающие жизнедеятельность жителей. При этом сообщается, что запасов угля на ГРЭС хватит всего на 50 дней.

Отметим, что станция обеспечивала 80% потребностей Молдовы в электроэнергии. Принадлежит она российской компании "Интер РАО".

Что будет делать Молдова

Советник директора молдавского государственного предприятия Energocom Виктор Бинзарь в эфире радио "Молдова 1" подтвердил, что контракт с ГРЭС не был продлен. По его словам, чтобы компенсировать недостаток электроэнергии, государство заключило контракты с местными производителями, использующими солнечные панели и ветряные турбины, а также планирует осуществить дополнительные закупки через Европейскую сеть операторов транспортных систем. Кроме того, Молдова намерена компенсировать дефицит с использованием нераспределенных мощностей на границе с ЕС и Украиной, из которых 15% (315 МВт) зарезервированы для Молдовы.

Отметим, сегодня с 7:00 Украина прекратила поставки газа через свою территорию, в частности, в Молдову. В Молдове введен режим чрезвычайной ситуации и введены меры экономии света, например, отключили уличное освещение.

Напомним, Приднестровье прекратило поставки газа своим административным учреждениям. Также мы сообщали, что в Молдове было введено чрезвычайное положение на 60 дней, начиная с 16 декабря. Власти опасаются провокаций по ПМР с помощью РФ из-за прекращения поставок российского газа.