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Молдова готується стати стратегічним хабом для відновлення України

18 травня 2024 10:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Молдова готується стати стратегічним хабом для відновлення України
Президентка Республіки Молдова Майя Санду. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Молдова може відіграти ключову роль у відновленні України після завершення повномасштабної війни розв’язаної Росією. Зокрема, Кишинів уже готується до цього. 

Про це заявила президентка РМ Мая Санду під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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Заява Санду

Президентка зазначила, що Молдова є надійним сусідом України, з якою має спільний кордон. Вона також додала, що країна готується взяти на себе роль "стратегічного хабу" для повоєнного відновлення України.

"Демократична та стабільна Молдова є надійним сусідом України, з якою ми маємо спільний кордон завдовжки 1 200 кілометрів", — нагадала президентка.

Завдяки Україні Молдова в безпеці

Крім цього, Санду також висловила вдячність Німеччині за підтримку України в умовах агресії з боку Росії. Мовляв, що допомога для України є одночасно і допомогою для Молдови. 

"Моя країна не була б сьогодні у безпеці, якби Україна не дала Росії таку відсіч", — зазначила вона.

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Нагадаємо, Міністерство юстиції Молдови звернулося до суду з проханням тимчасово заборонити проросійську політичну партію "Шанс", яку пов'язують з олігархом Іланом Шором. Діяльність фракції хочуть призупинити на шість місяців.

Також ми писали, що Велика Британія попередила Молдову про загрозу гібридних атак напередодні виборів в країні. Відомо, що Росія планує поширювати дезінформацію в Молдові, зокрема, створену штучним інтелектом.

Додамо, 20 жовтня 2024 року у Молдові відбудеться референдум щодо вступу країни до Європейського Союзу. Відповідний законопроєкт ухвалили напередодні. 

Одеса
Молдова
Україна
Одеська область
Одеська ОДА
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Мая Санду

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