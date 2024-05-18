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Молдова готовится стать стратегическим хабом для восстановления Украины

18 мая 2024 10:50
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Лилия Швец
редактор
Молдова готовится стать стратегическим хабом для восстановления Украины
Президент Республики Молдова Майя Санду. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Молдова может сыграть ключевую роль в восстановлении Украины после завершения полномасштабной войны, развязанной Россией. В частности, Кишинев уже готовится к этому.

Об этом заявила президент РМ Мая Санду во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом.

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Заявление Санду

Президент отметила, что Молдова является надежным соседом Украины, с которой имеет общую границу. Она также добавила, что страна готовится взять на себя роль "стратегического хаба" для послевоенного обновления Украины.

"Демократическая и стабильная Молдова является надежным соседом Украины, с которой мы имеем общую границу протяженностью 1200 километров", — напомнила президент.

Благодаря Украине Молдова в безопасности

Кроме того, Санду также выразила признательность Германии за поддержку Украины в условиях агрессии со стороны России. Мол, что помощь для Украины одновременно и помощь для Молдовы.

"Моя страна не была бы сегодня в безопасности, если бы Украина не дала России такой отпор", — отметила она.

Больше новости о Молдове

Напомним, Министерство юстиции Молдовы обратилось в суд с просьбой временно запретить пророссийскую политическую партию "Шанс", связываемую с олигархом Иланом Шором. Деятельность фракции хотят приостановить на шесть месяцев.

Также мы писали, что Великобритания предупредила Молдову об угрозе гибридных атак накануне выборов в стране. Известно, что Россия планирует распространять дезинформацию в Молдове, в частности созданную искусственным интеллектом.

Добавим, 20 октября 2024 г. в Молдове состоится референдум по вступлению страны в Европейский Союз. Соответствующий законопроект был принят накануне.

Одесса
Молдова
Украина
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
Майя Санду

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