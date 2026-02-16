Інвестиції і логістика — плани Молдови на Одесу

Розбитий готель на морвокзалі в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Молдова готує стратегію участі у відновленні України та визначає пріорітети, де може бути корисною. Одним із ключових напрямків називають південь України, зокрема Одеський регіон.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заявиву міністра економіки Молдови Євген Осмокеску.

Плани Молдови на Одесу

За словами Євгена Осмокеску, роботу над стратегією почали ще у восени. Наразі уряд Молдови аналізує, які можливості має країна та як ефективно долучитися до процесу відбудови поруч із іншими партнерами України.

"Ми почали обговорювати це фактично у листопаді, коли я обійняв посаду: як зробити це краще, де нам географічно та політично позиціонуватися порівняно з іншими сусідами України", — зазначив міністр.

Осмокеску наголосив, що Молдова не має таких ресурсів, як великі країни ЄС, тому робить ставку на регіони, де може бути ближчою і ефективнішою. Зокрема, йдеться про співпрацю з південними областями України, які географічно найближчі.

"Ми не можемо бути конкурентоспроможними, наприклад, з Польщею, але можемо бути конкурентоспроможними на півдні Європи, особливо щодо відновлення України, в регіоні Одеси", — сказав Осмокеску.

В які сфери інвестує Молдова

За словами міністра, країна вже визначає конкретні сфери, де може долучитися до відбудови. У фокусі — практичні напрями, які можна швидко реалізувати і які важливі для економіки.

Йдеться про транспорт, логістику, ІТ-сектор і дорожню інфраструктуру. Саме ці галузі, за оцінками Молдови, можуть стати основою для співпраці з Україною.

Окремо він підкреслив, що важливу роль відіграватиме бізнес. Молдова хоче стати платформою для компаній, які планують інвестувати у відновлення України та працювати в регіоні.

"Ми маємо дуже добре позиціонуватися насамперед для залучення інвестицій і, по-друге, для перезапуску України, зокрема з Молдови, за рахунок інвестицій компаній, особливо в інфраструктурній сфері", — додав він.

Нагадаємо, Україна запропонувала Молдові постачання вугілля для підтримки роботи електростанції Кучурган. Вона зазнала труднощів через скорочення поставок газу. Наразі Київ очікує офіційної відповіді молдовської сторони.

Також ми писали, що Україна й Молдова погодили відкриття ще одного автомобільного пункту пропуску на спільній ділянці кордону. Пункт працюватиме без перерви і пропускатиме пасажирські машини й вантажівки. Угода доповнює міжурядовий договір 1997 року про пункти пропуску: до списку міжнародних автомобільних переходів офіційно додали новий.