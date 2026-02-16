Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Главная Одесса Молдова нацелилась на Одессу — планы после войны

Молдова нацелилась на Одессу — планы после войны

Дата публикации 16 февраля 2026 14:56
Инвестиции и логистика - планы Молдовы на Одессу
Разбитый отель на морвокзале в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Молдова готовит стратегию участия в восстановлении Украины и определяет приоритеты,  где может быть полезной. Одним из ключевых направлений называют юг Украины, в частности Одесский регион.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление министра экономики Молдовы Евгений Осмокеску.

Читайте также:

Планы Молдовы на Одессу

По словам Евгения Осмокеску, работу над стратегией начали еще осенью. Сейчас правительство Молдовы анализирует, какие возможности имеет страна и как эффективно присоединиться к процессу восстановления рядом с другими партнерами Украины.

"Мы начали обсуждать это фактически в ноябре, когда я вступил в должность: как сделать это лучше, где нам географически и политически позиционироваться по сравнению с другими соседями Украины", — отметил министр.

Осмокеску подчеркнул, что Молдова не имеет таких ресурсов, как крупные страны ЕС, поэтому делает ставку на регионы, где может быть ближе и эффективнее. В частности, речь идет о сотрудничестве с южными областями Украины, которые географически ближайшие.

"Мы не можем быть конкурентоспособными, например, с Польшей, но можем быть конкурентоспособными на юге Европы, особенно по восстановлению Украины, в регионе Одессы", — сказал Осмокеску.

В какие сферы инвестирует Молдова

По словам министра, страна уже определяет конкретные сферы, где может присоединиться к восстановлению. В фокусе — практические направления, которые можно быстро реализовать и которые важны для экономики.

Речь идет о транспорте, логистике, ІТ-секторе и дорожной инфраструктуре. Именно эти отрасли, по оценкам Молдовы, могут стать основой для сотрудничества с Украиной.

Отдельно он подчеркнул, что важную роль будет играть бизнес. Молдова хочет стать платформой для компаний, которые планируют инвестировать в восстановление Украины и работать в регионе.

"Мы должны очень хорошо позиционироваться прежде всего для привлечения инвестиций и, во-вторых, для перезапуска Украины, в частности из Молдовы, за счет инвестиций компаний, особенно в инфраструктурной сфере", — добавил он.

Напомним, Украина предложила Молдове поставки угля для поддержки работы электростанции Кучурган. Она испытала трудности из-за сокращения поставок газа. Сейчас Киев ожидает официального ответа молдавской стороны.

Также мы писали, что Украина и Молдова согласовали открытие еще одного автомобильного пункта пропуска на совместном участке границы. Пункт будет работать без перерыва и пропускать пассажирские машины и грузовики. Соглашение дополняет межправительственный договор 1997 года о пунктах пропуска: в список международных автомобильных переходов официально добавлен новый.

Одесса Молдова Одесская область Новости Одессы План восстановления Украины
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
