Инвестиции и логистика - планы Молдовы на Одессу

Молдова нацелилась на Одессу — планы после войны
Молдова готовит стратегию участия в восстановлении Украины и определяет приоритеты, где может быть полезной. Одним из ключевых направлений называют юг Украины, в частности Одесский регион.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление министра экономики Молдовы Евгений Осмокеску.
Планы Молдовы на Одессу
По словам Евгения Осмокеску, работу над стратегией начали еще осенью. Сейчас правительство Молдовы анализирует, какие возможности имеет страна и как эффективно присоединиться к процессу восстановления рядом с другими партнерами Украины.
"Мы начали обсуждать это фактически в ноябре, когда я вступил в должность: как сделать это лучше, где нам географически и политически позиционироваться по сравнению с другими соседями Украины", — отметил министр.
Осмокеску подчеркнул, что Молдова не имеет таких ресурсов, как крупные страны ЕС, поэтому делает ставку на регионы, где может быть ближе и эффективнее. В частности, речь идет о сотрудничестве с южными областями Украины, которые географически ближайшие.
"Мы не можем быть конкурентоспособными, например, с Польшей, но можем быть конкурентоспособными на юге Европы, особенно по восстановлению Украины, в регионе Одессы", — сказал Осмокеску.
В какие сферы инвестирует Молдова
По словам министра, страна уже определяет конкретные сферы, где может присоединиться к восстановлению. В фокусе — практические направления, которые можно быстро реализовать и которые важны для экономики.
Речь идет о транспорте, логистике, ІТ-секторе и дорожной инфраструктуре. Именно эти отрасли, по оценкам Молдовы, могут стать основой для сотрудничества с Украиной.
Отдельно он подчеркнул, что важную роль будет играть бизнес. Молдова хочет стать платформой для компаний, которые планируют инвестировать в восстановление Украины и работать в регионе.
"Мы должны очень хорошо позиционироваться прежде всего для привлечения инвестиций и, во-вторых, для перезапуска Украины, в частности из Молдовы, за счет инвестиций компаний, особенно в инфраструктурной сфере", — добавил он.
Напомним, Украина предложила Молдове поставки угля для поддержки работы электростанции Кучурган. Она испытала трудности из-за сокращения поставок газа. Сейчас Киев ожидает официального ответа молдавской стороны.
Также мы писали, что Украина и Молдова согласовали открытие еще одного автомобильного пункта пропуска на совместном участке границы. Пункт будет работать без перерыва и пропускать пассажирские машины и грузовики. Соглашение дополняет межправительственный договор 1997 года о пунктах пропуска: в список международных автомобильных переходов официально добавлен новый.
Читайте Новини.LIVE!