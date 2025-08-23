Відео
Головна Одеса Молдова не пускає авто з України без цього папірця — нові вимоги

Молдова не пускає авто з України без цього папірця — нові вимоги

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 19:27
Молдова ввела обов’язкові вимоги на кордоні для авто з України
Прикордонник перевіряє документи. Фото ілюстративне: ДПСУ

На кордоні з Молдовою для українських водіїв з’явилися нові правила. Тепер для в’їзду в країну обов’язково потрібен сертифікат техогляду. Без нього авто можуть розвернути назад, навіть якщо всі інші документи в порядку.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розказують Новини.LIVE.

Читайте також:

Сертифікат техогляду для виїзду в Молдову

Українці дедалі частіше стикаються з проблемами на молдовському кордоні. Причина — нові вимоги. Відтепер без сертифіката технічного стану автомобіля в’їзд у країну заборонений.

Сертифікат підтверджує, що машина справна та безпечна для руху. Його можна отримати лише після перевірки на сертифікованій СТО. Нові правила поширюються на всі транспортні засоби: від легкових авто до автобусів і вантажівок.

Які документи потрібні для в'їзду в Молдову

Крім техогляду, водіям потрібно мати повний пакет документів: закордонний паспорт, водійське посвідчення, техпаспорт, міжнародну автоцивілку "Зелена карта" та оплачений дорожній збір — молдовську віньєтку.

Що не можна провозити через кордон

Також діють суворі митні обмеження. Заборонено перевозити зброю, наркотики, вибухівку, хімічні речовини, продукти без упаковки, рослини, ґрунт та великі суми готівки без декларації.

Нагадаємо, в Україні планують посилити покарання за незаконний перетин державного кордону. Також ми повідомляли, що загрожує за вивезення великої суми валюти з України.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
