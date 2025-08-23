Молдова ввела обязательные требования на границе для авто из Украины

Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: ГПСУ

На границе с Молдовой для украинских водителей появились новые правила. Теперь для въезда в страну обязательно нужен сертификат техосмотра. Без него авто могут развернуть назад, даже если все остальные документы в порядке.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

Сертификат техосмотра для выезда в Молдову

Украинцы все чаще сталкиваются с проблемами на молдавской границе. Причина — новые требования. Отныне без сертификата технического состояния автомобиля въезд в страну запрещен.

Сертификат подтверждает, что машина исправна и безопасна для движения. Его можно получить только после проверки на сертифицированной СТО. Новые правила распространяются на все транспортные средства: от легковых авто до автобусов и грузовиков.

Какие документы нужны для въезда в Молдову

Кроме техосмотра, водителям нужно иметь полный пакет документов: загранпаспорт, водительское удостоверение, техпаспорт, международную автогражданку "Зеленая карта" и оплаченный дорожный сбор — молдавскую виньетку.

Что нельзя провозить через границу

Также действуют строгие таможенные ограничения. Запрещено перевозить оружие, наркотики, взрывчатку, химические вещества, продукты без упаковки, растения, почву и крупные суммы наличных без декларации.

Напомним, в Украине планируют ужесточить наказание за незаконное пересечение государственной границы. Также мы сообщали, что грозит за вывоз крупной суммы валюты из Украины.