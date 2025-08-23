Видео
Молдова не пускает авто из Украины без этой бумажки — требования

Молдова не пускает авто из Украины без этой бумажки — требования

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 19:27
Молдова ввела обязательные требования на границе для авто из Украины
Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: ГПСУ

На границе с Молдовой для украинских водителей появились новые правила. Теперь для въезда в страну обязательно нужен сертификат техосмотра. Без него авто могут развернуть назад, даже если все остальные документы в порядке.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Сертификат техосмотра для выезда в Молдову

Украинцы все чаще сталкиваются с проблемами на молдавской границе. Причина — новые требования. Отныне без сертификата технического состояния автомобиля въезд в страну запрещен.

Сертификат подтверждает, что машина исправна и безопасна для движения. Его можно получить только после проверки на сертифицированной СТО. Новые правила распространяются на все транспортные средства: от легковых авто до автобусов и грузовиков.

Какие документы нужны для въезда в Молдову

Кроме техосмотра, водителям нужно иметь полный пакет документов: загранпаспорт, водительское удостоверение, техпаспорт, международную автогражданку "Зеленая карта" и оплаченный дорожный сбор — молдавскую виньетку.

Что нельзя провозить через границу

Также действуют строгие таможенные ограничения. Запрещено перевозить оружие, наркотики, взрывчатку, химические вещества, продукты без упаковки, растения, почву и крупные суммы наличных без декларации.

Напомним, в Украине планируют ужесточить наказание за незаконное пересечение государственной границы. Также мы сообщали, что грозит за вывоз крупной суммы валюты из Украины.

Одесса Молдова Одесская область Новости Одессы документы выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
