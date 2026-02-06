Відео
Головна Одеса Молдова обмежила в'їзд з Одещини — ситуація на кордоні

Молдова обмежила в'їзд з Одещини — ситуація на кордоні

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 13:34
Колапс на трасі Одеса–Рені: затори, обмеження на кордоні та прогноз на 6 лютого
Автівки на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 6 лютого, на трасі Одеса–Рені утворилися сильні затори на кількох ділянках. Рух транспорту ускладнений через тимчасові обмеження на українсько-молдовському кордоні та складні погодні умови. Зокрема, призупинено оформлення вантажівок у пунктах пропуску. Водіям радять заздалегідь планувати маршрут, враховувати затримки та, за можливості, обирати об’їзні шляхи.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps, повідомляє Новини.LIVE.

Читайте також:

Обмеження для вантажівок

Через погіршення погодних умов та ожеледицю тимчасово призупинено оформлення вантажного транспорту на українсько-молдовському кордоні. Обмеження діють у пунктах пропуску "Паланка–Маяки–Удобне" та "Тудора", суміжному з українським пунктом "Старокозаче". Водіям і перевізникам радять враховувати ці зміни під час планування маршрутів. Про відновлення пропускних операцій повідомлять додатково в офіційних зведеннях.

Затори у напрямку Паланки

Дорога до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" значно ускладнена. Затримки виникли одразу на декількох ділянках траси. Зокрема затори біля села Маяки, в районі НПП "Нижньодністропський" та на самому КПП. Час у дорозі наразі складає близько 1 години 22 хвилин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Автомобільний рух до паромної переправи в Орлівці відбувається безперебійно — транспорт рухається плавно, без затримок і зупинок. Лише на в’їзді з молдовської транзитної зони виникають незначні ускладнення. Загальний час подорожі наразі становить понад чотири години.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

Рух до пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" здійснюється без затримок і заторів. Черги невеликі і спостерігаються лише перед транзитною зоною з Молдовою та після неї. Орієнтовний час у дорозі складає близько 4 годин 30 хвилин. Існує також альтернативний маршрут, який майже повністю пролягатиме територією сусідньої держави, проте його проходження може зайняти понад 5 годин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що заощаджування пального за допомогою низьких обертів двигуна часто призводить до ремонту авто. Такий стиль водіння провокує передчасний знос поршневої групи та критичне забруднення паливної системи.

Також ми писали, що на інших КПП України також зафіксовано затори. Водіїв попереджають про можливі збої в роботі електронних систем і закликають планувати свої поїздки вчасно.

Одеса Молдова кордон КПП дороги Одеська область затори Новини Одеси
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
