Главная Одесса Молдова ограничила въезд из Одесчины — ситуация на границе

Молдова ограничила въезд из Одесчины — ситуация на границе

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 13:34
Коллапс на трассе Одесса-Рени: пробки, ограничения на границе и прогноз на 6 февраля
Машины на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, 6 февраля, на трассе Одесса-Рени образовались сильные пробки на нескольких участках. Движение транспорта затруднено из-за временных ограничений на украинско-молдавской границе и сложных погодных условий. В частности, приостановлено оформление грузовиков в пунктах пропуска. Водителям советуют заранее планировать маршрут, учитывать задержки и, по возможности, выбирать объездные пути.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps, сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

Ограничения для грузовиков

Из-за ухудшения погодных условий и гололеда временно приостановлено оформление грузового транспорта на украинско-молдавской границе. Ограничения действуют в пунктах пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" и "Тудора", смежном с украинским пунктом "Староказачье". Водителям и перевозчикам советуют учитывать эти изменения при планировании маршрутов. О восстановлении пропускных операций сообщат дополнительно в официальных сводках.

Пробки в направлении Паланки

Дорога к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" значительно затруднена. Задержки возникли сразу на нескольких участках трассы. В частности пробки возле села Маяки, в районе НПП "Нижнеднестропский" и на самом КПП. Время в пути сейчас составляет около 1 часа 22 минут.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Паланки. Фото: скриншот из Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Автомобильное движение к паромной переправе в Орловке происходит бесперебойно — транспорт движется плавно, без задержек и остановок. Только на въезде из молдавской транзитной зоны возникают незначительные осложнения. Общее время путешествия сейчас составляет более четырех часов.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Рени

Движение в пункт пропуска "Рени — Джюрджюлешть" осуществляется без задержек и пробок. Очереди небольшие и наблюдаются только перед транзитной зоной с Молдовой и после нее. Ориентировочное время в пути составляет около 4 часов 30 минут. Существует также альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает по территории соседнего государства, однако его прохождение может занять более 5 часов.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, что экономия топлива с помощью низких оборотов двигателя часто приводит к ремонту авто. Такой стиль вождения провоцирует преждевременный износ поршневой группы и критическое загрязнение топливной системы.

Также мы писали, что на других КПП Украины также зафиксированы пробки. Водителей предупреждают о возможных сбоях в работе электронных систем и призывают планировать свои поездки вовремя.

Мария Луценко
Автор:
Мария Луценко
