Правила в’їзду до Молдови для українських водіїв — які документи

Прикордонник перевіряє документи. Фото: ДПСУ

Українським водіям, які прямують до Молдови, варто підготуватися до нових вимог. Відтепер на кордоні обов’язково перевіряють наявність сертифіката техогляду, без якого машину можуть не пропустити.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розповідають Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Сертифікат техогляду для в'їзду до Молдови

Для в’їзду до Молдови українським водіям тепер обов’язково потрібен сертифікат техогляду. Без нього авто не пропускають, навіть якщо всі інші документи в порядку.

Сертифікат підтверджує справність транспорту і видається лише після перевірки на сертифікованій СТО. Вимога стосується всіх транспортних засобів — від легковиків до автобусів і вантажівок.

Які документи потрібні водіям для в'їзду

Разом із техоглядом водіям необхідно мати стандартний пакет документів:

закордонний паспорт;

водійське посвідчення;

техпаспорт на авто;

міжнародну страховку "Зелена карта";

оплачений дорожній збір — молдовську віньєтку.

Що заборонено провозити через кордон

Крім цього, на кордоні діють суворі митні обмеження: заборонено перевозити зброю, наркотики, вибухівку, небезпечні хімічні речовини, продукти без упаковки, рослини, ґрунт та великі суми готівки без декларації.

Нагадаємо, керівник Центру підготовки операторів БпЛА "Крук", офіцер ЗСУ Віктор Таран заявив, що через дозвіл молодикам виїздити за кордон Україна не зможе омолодити армію. Також ми повідомляли, що від уряду вимагають надати дозвіл на виїзд за межі країни чоловікам віком 23 та 24 роки.