Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Молдова вимагає новий документ на кордоні — який саме

Молдова вимагає новий документ на кордоні — який саме

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 19:37
Правила в’їзду до Молдови для українських водіїв — які документи
Прикордонник перевіряє документи. Фото: ДПСУ

Українським водіям, які прямують до Молдови, варто підготуватися до нових вимог. Відтепер на кордоні обов’язково перевіряють наявність сертифіката техогляду, без якого машину можуть не пропустити.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розповідають Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Сертифікат техогляду для в'їзду до Молдови

Для в’їзду до Молдови українським водіям тепер обов’язково потрібен сертифікат техогляду. Без нього авто не пропускають, навіть якщо всі інші документи в порядку.

Сертифікат підтверджує справність транспорту і видається лише після перевірки на сертифікованій СТО. Вимога стосується всіх транспортних засобів — від легковиків до автобусів і вантажівок.

Які документи потрібні водіям для в'їзду

Разом із техоглядом водіям необхідно мати стандартний пакет документів:

  • закордонний паспорт;
  • водійське посвідчення;
  • техпаспорт на авто;
  • міжнародну страховку "Зелена карта";
  • оплачений дорожній збір — молдовську віньєтку.

Що заборонено провозити через кордон

Крім цього, на кордоні діють суворі митні обмеження: заборонено перевозити зброю, наркотики, вибухівку, небезпечні хімічні речовини, продукти без упаковки, рослини, ґрунт та великі суми готівки без декларації.

Нагадаємо, керівник Центру підготовки операторів БпЛА "Крук", офіцер ЗСУ Віктор Таран заявив, що через дозвіл молодикам виїздити за кордон Україна не зможе омолодити армію. Також ми повідомляли, що від уряду вимагають надати дозвіл на виїзд за межі країни чоловікам віком 23 та 24 роки.

Одеса Одеська область документи техогляд виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації