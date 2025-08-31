Видео
Молдова требует новый документ на границе — какой именно

Молдова требует новый документ на границе — какой именно

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 19:37
Новые правила въезда в Молдову для украинских водителей
Пограничник проверяет документы. Фото: ГПСУ

Украинским водителям, которые направляются в Молдову, стоит подготовиться к новым требованиям. Отныне на границе обязательно проверяют наличие сертификата техосмотра, без которого машину могут не пропустить.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

Сертификат техосмотра для выезда в Молдову

Для въезда в Молдову украинским водителям теперь обязательно нужен сертификат техосмотра. Без него авто не пропускают, даже если все остальные документы в порядке.

Сертификат подтверждает исправность транспорта и выдается только после проверки на сертифицированной СТО. Требование касается всех транспортных средств — от легковушек до автобусов и грузовиков.

Какие документы нужны водителям для въезда

Вместе с техосмотром водителям необходимо иметь стандартный пакет документов:

  • загранпаспорт;
  • водительское удостоверение;
  • техпаспорт на авто;
  • международную страховку "Зеленая карта";
  • оплаченный дорожный сбор — молдавскую виньетку.

Что запрещено провозить через границу

Кроме этого, на границе действуют строгие таможенные ограничения: запрещено перевозить оружие, наркотики, взрывчатку, опасные химические вещества, продукты без упаковки, растения, почву и крупные суммы наличных без декларации.

Напомним, руководитель Центра подготовки операторов БпЛА "Крук", офицер ВСУ Виктор Таран заявил, что из-за разрешения молодым выезжать за границу Украина не сможет омолодить армию. Также мы сообщали, что от правительства требуют предоставить разрешение на выезд за пределы страны мужчинам в возрасте 23 и 24 года.

Одесса Одесская область документы техосмотр выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
