Новые правила въезда в Молдову для украинских водителей

Молдова требует новый документ на границе — какой именно
Украинским водителям, которые направляются в Молдову, стоит подготовиться к новым требованиям. Отныне на границе обязательно проверяют наличие сертификата техосмотра, без которого машину могут не пропустить.
Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.
Сертификат техосмотра для выезда в Молдову
Для въезда в Молдову украинским водителям теперь обязательно нужен сертификат техосмотра. Без него авто не пропускают, даже если все остальные документы в порядке.
Сертификат подтверждает исправность транспорта и выдается только после проверки на сертифицированной СТО. Требование касается всех транспортных средств — от легковушек до автобусов и грузовиков.
Какие документы нужны водителям для въезда
Вместе с техосмотром водителям необходимо иметь стандартный пакет документов:
- загранпаспорт;
- водительское удостоверение;
- техпаспорт на авто;
- международную страховку "Зеленая карта";
- оплаченный дорожный сбор — молдавскую виньетку.
Что запрещено провозить через границу
Кроме этого, на границе действуют строгие таможенные ограничения: запрещено перевозить оружие, наркотики, взрывчатку, опасные химические вещества, продукты без упаковки, растения, почву и крупные суммы наличных без декларации.
