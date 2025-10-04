В’їзд у Молдову з України: які документи потрібні водіям

Прикордонниця перевіряє документи. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

На кордоні з Молдовою для українських водіїв запровадили нові вимоги. Тепер для в’їзду до країни обов’язково потрібен сертифікат техогляду. Без нього навіть машини, у яких всі документи в порядку, можуть не пропустити через пункт пропуску.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розказують Новини.LIVE.

Сертифікат техогляду

Українці все частіше стикаються з проблемами на молдовському кордоні. Тепер без сертифіката технічного стану автомобіля в’їзд до країни заборонений. Цей документ підтверджує, що машина справна та безпечна для руху. Його можна отримати лише після перевірки на сертифікованій СТО. Нові правила поширюються на всі транспортні засоби: від легкових авто до автобусів і вантажівок.

Вимога поширюється на всі види транспорту — легкові авто, автобуси й вантажівки. Тож водії мають підготувати повний пакет документів.

Які документи треба

Крім сертифіката техогляду, водії повинні мати повний пакет документів. Зокрема, закордонний паспорт, водійське посвідчення, техпаспорт, міжнародну страховку "Зелена карта" та оплачений дорожній збір — молдовську віньєтку.

Також, діють жорсткі митні обмеження. Через кордон заборонено перевозити зброю, наркотики, вибухівку, небезпечні хімічні речовини, продукти без упаковки, рослини, ґрунт і значні суми готівки без декларації.

