Главная Одесса Молдова вводит новые правила для авто из Украины — какие именно

Молдова вводит новые правила для авто из Украины — какие именно

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 15:43
Въезд в Молдову из Украины: какие документы нужны водителям
Пограничница проверяет документы. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

На границе с Молдовой для украинских водителей ввели новые требования. Теперь для въезда в страну обязательно нужен сертификат техосмотра. Без него даже машины, у которых все документы в порядке, могут не пропустить через пункт пропуска.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

Сертификат техосмотра

Украинцы все чаще сталкиваются с проблемами на молдавской границе. Теперь без сертификата технического состояния автомобиля въезд в страну запрещен. Этот документ подтверждает, что машина исправна и безопасна для движения. Его можно получить только после проверки на сертифицированной СТО. Новые правила распространяются на все транспортные средства: от легковых авто до автобусов и грузовиков.

Требование распространяется на все виды транспорта — легковые авто, автобусы и грузовики. Поэтому водители должны подготовить полный пакет документов.

Какие документы нужны

Кроме сертификата техосмотра, водители должны иметь полный пакет документов. В частности, загранпаспорт, водительское удостоверение, техпаспорт, международную страховку "Зеленая карта" и оплаченный дорожный сбор — молдавскую виньетку.

Также, действуют жесткие таможенные ограничения. Через границу запрещено перевозить оружие, наркотики, взрывчатку, опасные химические вещества, продукты без упаковки, растения, почву и значительные суммы наличных без декларации.

Напомним, мы писали, чем грозит покупка дома без положенных документов. Также мы сообщали, как получить военный билет не в своем ТЦК.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
