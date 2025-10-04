Въезд в Молдову из Украины: какие документы нужны водителям

Пограничница проверяет документы. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

На границе с Молдовой для украинских водителей ввели новые требования. Теперь для въезда в страну обязательно нужен сертификат техосмотра. Без него даже машины, у которых все документы в порядке, могут не пропустить через пункт пропуска.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

Сертификат техосмотра

Украинцы все чаще сталкиваются с проблемами на молдавской границе. Теперь без сертификата технического состояния автомобиля въезд в страну запрещен. Этот документ подтверждает, что машина исправна и безопасна для движения. Его можно получить только после проверки на сертифицированной СТО. Новые правила распространяются на все транспортные средства: от легковых авто до автобусов и грузовиков.

Требование распространяется на все виды транспорта — легковые авто, автобусы и грузовики. Поэтому водители должны подготовить полный пакет документов.

Какие документы нужны

Кроме сертификата техосмотра, водители должны иметь полный пакет документов. В частности, загранпаспорт, водительское удостоверение, техпаспорт, международную страховку "Зеленая карта" и оплаченный дорожный сбор — молдавскую виньетку.

Также, действуют жесткие таможенные ограничения. Через границу запрещено перевозить оружие, наркотики, взрывчатку, опасные химические вещества, продукты без упаковки, растения, почву и значительные суммы наличных без декларации.

