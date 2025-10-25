Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Молдова вводить нові вимоги на кордоні — що змінилося

Молдова вводить нові вимоги на кордоні — що змінилося

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 14:40
Оновлено: 14:21
Нові правила в’їзду до Молдови для українців 2025
Прикордонник перевіряє документи. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

На кордоні з Молдовою запровадили нову вимогу для українських автомобілістів. Тепер без сертифіката технічного огляду авто можуть не пропустити через пункт пропуску, навіть якщо всі інші документи в порядку. Нові правила діють для всіх типів транспорту.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розповідають Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Новий документ

Українці, які планують поїздку до Молдови на власному авто, мають подбати про новий документ — сертифікат технічного стану транспортного засобу. Його відсутність тепер є підставою для відмови у в’їзді до країни.

Сертифікат підтверджує, що автомобіль справний і відповідає вимогам безпеки. Отримати його можна лише після проходження перевірки на сертифікованій станції техобслуговування. Ця вимога поширюється на всі транспортні засоби — легкові, вантажні й пасажирські.

Що ще треба мати

Окрім сертифіката техогляду, українські водії повинні мати стандартний набір документів: 

  • закордонний паспорт; 
  • водійське посвідчення; 
  • техпаспорт на авто;
  •  міжнародний страховий поліс "Зелена карта"; 
  • оплачений дорожній збір — молдовську віньєтку.

Також на кордоні діють суворі митні правила. Заборонено провозити зброю, наркотики, вибухові речовини, хімікати, рослини та продукти без упаковки. Великі суми готівки можна ввозити лише після заповнення митної декларації.

Нагадаємо, ми повідомляли, що для мігрантів у Швейцарії можуть ввести нові обмеження. Також ми писали про те, що через один нюанс можуть не пустити до Польщі.

Одеса Молдова кордон Одеська область Новини Одеси документи
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації