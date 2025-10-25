Нові правила в’їзду до Молдови для українців 2025

Прикордонник перевіряє документи. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

На кордоні з Молдовою запровадили нову вимогу для українських автомобілістів. Тепер без сертифіката технічного огляду авто можуть не пропустити через пункт пропуску, навіть якщо всі інші документи в порядку. Нові правила діють для всіх типів транспорту.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розповідають Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Новий документ

Українці, які планують поїздку до Молдови на власному авто, мають подбати про новий документ — сертифікат технічного стану транспортного засобу. Його відсутність тепер є підставою для відмови у в’їзді до країни.

Сертифікат підтверджує, що автомобіль справний і відповідає вимогам безпеки. Отримати його можна лише після проходження перевірки на сертифікованій станції техобслуговування. Ця вимога поширюється на всі транспортні засоби — легкові, вантажні й пасажирські.

Що ще треба мати

Окрім сертифіката техогляду, українські водії повинні мати стандартний набір документів:

закордонний паспорт;

водійське посвідчення;

техпаспорт на авто;

міжнародний страховий поліс "Зелена карта";

оплачений дорожній збір — молдовську віньєтку.

Також на кордоні діють суворі митні правила. Заборонено провозити зброю, наркотики, вибухові речовини, хімікати, рослини та продукти без упаковки. Великі суми готівки можна ввозити лише після заповнення митної декларації.

Нагадаємо, ми повідомляли, що для мігрантів у Швейцарії можуть ввести нові обмеження. Також ми писали про те, що через один нюанс можуть не пустити до Польщі.