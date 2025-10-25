Новые правила въезда в Молдову для украинцев 2025

Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

На границе с Молдовой ввели новое требование для украинских автомобилистов. Теперь без сертификата технического осмотра авто могут не пропустить через пункт пропуска, даже если все остальные документы в порядке. Новые правила действуют для всех типов транспорта.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

Новый документ

Украинцы, которые планируют поездку в Молдову на собственном авто, должны позаботиться о новом документе — сертификате технического состояния транспортного средства. Его отсутствие теперь является основанием для отказа во въезде в страну.

Сертификат подтверждает, что автомобиль исправен и соответствует требованиям безопасности. Получить его можно только после прохождения проверки на сертифицированной станции техобслуживания. Это требование распространяется на все транспортные средства — легковые, грузовые и пассажирские.

Что еще нужно иметь

Кроме сертификата техосмотра, украинские водители должны иметь стандартный набор документов:

загранпаспорт;

водительское удостоверение;

техпаспорт на авто;

международный страховой полис "Зеленая карта";

оплаченный дорожный сбор — молдавскую виньетку.

Также на границе действуют строгие таможенные правила. Запрещено провозить оружие, наркотики, взрывчатые вещества, химикаты, растения и продукты без упаковки. Крупные суммы наличных можно ввозить только после заполнения таможенной декларации.

