Новые правила въезда в Молдову для украинцев 2025

Молдова вводит новые требования на границе — что изменилось
На границе с Молдовой ввели новое требование для украинских автомобилистов. Теперь без сертификата технического осмотра авто могут не пропустить через пункт пропуска, даже если все остальные документы в порядке. Новые правила действуют для всех типов транспорта.
Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.
Новый документ
Украинцы, которые планируют поездку в Молдову на собственном авто, должны позаботиться о новом документе — сертификате технического состояния транспортного средства. Его отсутствие теперь является основанием для отказа во въезде в страну.
Сертификат подтверждает, что автомобиль исправен и соответствует требованиям безопасности. Получить его можно только после прохождения проверки на сертифицированной станции техобслуживания. Это требование распространяется на все транспортные средства — легковые, грузовые и пассажирские.
Что еще нужно иметь
Кроме сертификата техосмотра, украинские водители должны иметь стандартный набор документов:
- загранпаспорт;
- водительское удостоверение;
- техпаспорт на авто;
- международный страховой полис "Зеленая карта";
- оплаченный дорожный сбор — молдавскую виньетку.
Также на границе действуют строгие таможенные правила. Запрещено провозить оружие, наркотики, взрывчатые вещества, химикаты, растения и продукты без упаковки. Крупные суммы наличных можно ввозить только после заполнения таможенной декларации.
