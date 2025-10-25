Видео
Україна
Видео

Молдова вводит новые требования на границе — что изменилось

Молдова вводит новые требования на границе — что изменилось

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 14:40
обновлено: 15:16
Новые правила въезда в Молдову для украинцев 2025
Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

На границе с Молдовой ввели новое требование для украинских автомобилистов. Теперь без сертификата технического осмотра авто могут не пропустить через пункт пропуска, даже если все остальные документы в порядке. Новые правила действуют для всех типов транспорта.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

Новый документ

Украинцы, которые планируют поездку в Молдову на собственном авто, должны позаботиться о новом документе — сертификате технического состояния транспортного средства. Его отсутствие теперь является основанием для отказа во въезде в страну.

Сертификат подтверждает, что автомобиль исправен и соответствует требованиям безопасности. Получить его можно только после прохождения проверки на сертифицированной станции техобслуживания. Это требование распространяется на все транспортные средства — легковые, грузовые и пассажирские.

Что еще нужно иметь

Кроме сертификата техосмотра, украинские водители должны иметь стандартный набор документов:

  • загранпаспорт;
  • водительское удостоверение;
  • техпаспорт на авто;
  • международный страховой полис "Зеленая карта";
  • оплаченный дорожный сбор — молдавскую виньетку.

Также на границе действуют строгие таможенные правила. Запрещено провозить оружие, наркотики, взрывчатые вещества, химикаты, растения и продукты без упаковки. Крупные суммы наличных можно ввозить только после заполнения таможенной декларации.

Напомним, мы сообщали, что для мигрантов в Швейцарии могут быть введены новые ограничения. Также мы писали о том, что из-за одного нюанса могут не пустить в Польшу.

Одесса Молдова граница Одесская область Новости Одессы документы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
