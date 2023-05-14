Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 14 травня

Море прогрілося до +15 градусів: погода в Одесі сьогодні
14 травня 2023 06:30
Чоловік гуляє пірсом. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Сьогодні, в неділю синоптику прогнозують потепління. Температура морської води вже прогрілась до +15 градусів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність. Без опадів.
- Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.
- Температура вночі 10-12°С, вдень 18-20°С.
- Температура морської води 14-15°С.
- Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.
- Вологість — 60%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність. Без опадів.
- Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.
- Температура вночі 7-12°С, вдень 18-23°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
14 травня, по всій Україні буде мінлива хмарність. У деяких частинах країни очікується дощ, однак температура повітря продовжує підвищуватися. Детальний прогноз погоди — читайте в матеріалі.