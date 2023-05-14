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Море прогрілося до +15 градусів: погода в Одесі сьогодні

14 травня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 14 травня
Чоловік гуляє пірсом. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, в неділю синоптику прогнозують потепління. Температура морської води вже прогрілась до +15 градусів. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність. Без опадів.
  • Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.
  • Температура вночі 10-12°С, вдень 18-20°С.
  • Температура морської води 14-15°С.
  • Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.
  • Вологість — 60%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність. Без опадів.
  • Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.
  • Температура вночі 7-12°С, вдень 18-23°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

14 травня, по всій Україні буде мінлива хмарність. У деяких частинах країни очікується дощ, однак температура повітря продовжує підвищуватися. Детальний прогноз погоди — читайте в матеріалі

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