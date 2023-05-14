Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 14 травня

Чоловік гуляє пірсом. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Сьогодні, в неділю синоптику прогнозують потепління. Температура морської води вже прогрілась до +15 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.

Температура вночі 10-12°С, вдень 18-20°С.

Температура морської води 14-15°С.

Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.

Вологість — 60%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.

Температура вночі 7-12°С, вдень 18-23°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

14 травня, по всій Україні буде мінлива хмарність. У деяких частинах країни очікується дощ, однак температура повітря продовжує підвищуватися. Детальний прогноз погоди — читайте в матеріалі.