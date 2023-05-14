Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 14 мая.

Море прогрелось до +15 градусов: погода в Одессе сегодня
14 мая 2023 06:30
Мужчина гуляет по пирсу. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
Сегодня, в воскресенье, синоптики прогнозируют потепление. Температура морской воды уже прогрелась до +15 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Читайте также:
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями. Без осадков.
- Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.
- Температура ночью 10-12°С, днем 18-20°С.
- Температура морской воды 14–15°С.
- Атмосферное давление — 767 мм рт. ст.
- Влажность — 60%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Без осадков.
- Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.
- Температура ночью 7-12°С, днем 18-23°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
14 мая по всей Украине будет переменная облачность. В некоторых частях страны ожидается дождь, но температура воздуха продолжает повышаться. Подробный прогноз погоды — читайте в материале.