Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 14 мая.

Мужчина гуляет по пирсу. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Сегодня, в воскресенье, синоптики прогнозируют потепление. Температура морской воды уже прогрелась до +15 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

Температура ночью 10-12°С, днем 18-20°С.

Температура морской воды 14–15°С.

Атмосферное давление — 767 мм рт. ст.

Влажность — 60%.

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Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

Температура ночью 7-12°С, днем 18-23°С.

На автодорогах области видимость добра.

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