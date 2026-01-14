Прогноз погоди в Одесі 14 січня: холодно, без опадів, морозна ніч

Люди на узбережжі Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 14 січня, в Одесі буде холодно та морозно. Опадів синоптики не прогнозують. Жителям та гостям міста, перед виходом на вулицю, варто вдягатися тепліше.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі температура буде -3...-5 °C, вдень підніметься до 0... +2°C,

Погода в Одеській області

На Одещині також буде мінлива хмарність. Без істотних опадів, місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі буде від -8 С° до -13 °C, в прибержні зоні вночі -3…-5°C. Вдень буде від -3 °C до 2°C, на півночі до -6 °C. На автошляхах місцями серпанок, видимість 2-4 км.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 14 січня

Низький політ птахів сигналізує про наближення опадів.

Яскраві зорі та місяць вночі свідчать про похолодання.

Хмарна погода означає, що морози ще триватимуть.

Іній на деревах передує потеплінню.

