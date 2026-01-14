Відео
Україна
Мороз міцнішає — якою буде сьогодні погода в Одесі

Мороз міцнішає — якою буде сьогодні погода в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 05:46
Прогноз погоди в Одесі 14 січня: холодно, без опадів, морозна ніч
Люди на узбережжі Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 14 січня, в Одесі буде холодно та морозно. Опадів синоптики не прогнозують. Жителям та гостям міста, перед виходом на вулицю, варто вдягатися тепліше.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі 

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі температура буде -3...-5 °C, вдень підніметься до 0... +2°C,

Погода в Одеській області

На Одещині також буде мінлива хмарність. Без істотних опадів, місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі буде від -8 С° до -13 °C, в прибержні зоні вночі -3…-5°C. Вдень буде від -3 °C до 2°C, на півночі до -6 °C. На автошляхах місцями серпанок, видимість 2-4 км.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 14 січня

  • Низький політ птахів сигналізує про наближення опадів.
  • Яскраві зорі та місяць вночі свідчать про похолодання.
  • Хмарна погода означає, що морози ще триватимуть.
  • Іній на деревах передує потеплінню.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, якою буде погода в Україні 14 січня. Також ми писали про те, як засніжило у Львові.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди погода в Україні
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
