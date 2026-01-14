Прогноз погоди в Одесі 14 січня: холодно, без опадів, морозна ніч

Мороз міцнішає — якою буде сьогодні погода в Одесі
Сьогодні, 14 січня, в Одесі буде холодно та морозно. Опадів синоптики не прогнозують. Жителям та гостям міста, перед виходом на вулицю, варто вдягатися тепліше.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі температура буде -3...-5 °C, вдень підніметься до 0... +2°C,
Погода в Одеській області
На Одещині також буде мінлива хмарність. Без істотних опадів, місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі буде від -8 С° до -13 °C, в прибержні зоні вночі -3…-5°C. Вдень буде від -3 °C до 2°C, на півночі до -6 °C. На автошляхах місцями серпанок, видимість 2-4 км.
Прикмети на 14 січня
- Низький політ птахів сигналізує про наближення опадів.
- Яскраві зорі та місяць вночі свідчать про похолодання.
- Хмарна погода означає, що морози ще триватимуть.
- Іній на деревах передує потеплінню.
