Прогноз погоды в Одессе 14 января: холодно, без осадков, морозная ночь

Сегодня, 14 января, в Одессе будет холодно и морозно. Осадков синоптики не прогнозируют. Жителям и гостям города, перед выходом на улицу, стоит одеваться теплее.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью температура будет -3...-5 °C, днем поднимется до 0...+2°C,

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет переменная облачность. Без существенных осадков, местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет от -8 С° до -13 °C, в прибрежной зоне ночью -3...-5°C. Днем будет от -3 °C до 2 °C, на севере до -6 °C. На автодорогах местами дымка, видимость 2-4 км.

Приметы на 14 января

Низкий полет птиц сигнализирует о приближении осадков.

Яркие звезды и луна ночью свидетельствуют о похолодании.

Облачная погода означает, что морозы еще продлятся.

Иней на деревьях предшествует потеплению.

