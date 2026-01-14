Прогноз погоды в Одессе 14 января: холодно, без осадков, морозная ночь

Мороз крепчает — какой будет сегодня погода в Одессе
Сегодня, 14 января, в Одессе будет холодно и морозно. Осадков синоптики не прогнозируют. Жителям и гостям города, перед выходом на улицу, стоит одеваться теплее.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе будет переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью температура будет -3...-5 °C, днем поднимется до 0...+2°C,
Погода в Одесской области
В Одесской области также будет переменная облачность. Без существенных осадков, местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет от -8 С° до -13 °C, в прибрежной зоне ночью -3...-5°C. Днем будет от -3 °C до 2 °C, на севере до -6 °C. На автодорогах местами дымка, видимость 2-4 км.
Приметы на 14 января
- Низкий полет птиц сигнализирует о приближении осадков.
- Яркие звезды и луна ночью свидетельствуют о похолодании.
- Облачная погода означает, что морозы еще продлятся.
- Иней на деревьях предшествует потеплению.
