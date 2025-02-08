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Мороз міцнішає — синоптики попередили про холодну погоду в Одесі

8 лютого 2025 16:45
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Одесі на 9 лютого: холодна ніч та денне потепління
Жінки в куртках йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Завтра, 9 лютого, в Одесі та області збережеться ясна погода без опадів. Температура вночі та вранці буде низькою, а вологість повітря в цей час буде досить високою — близько 55%, що посилить відчуття холоду. Вдень трохи потеплішає, але залишатиметься сильний вітер.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі на 9 лютого

У ніч з 8 на 9 лютого в Одесі температура повітря опуститься до -3 °C. Завдяки помірному вітру 7 м/с, на відчуття температура буде здаватися значно нижчою — до -7 °C. Опадів не очікується.

Уранці 9 лютого ситуація не зміниться: температура залишатиметься на рівні -3 °C, а відчуття холоду буде досягати -7 °C через вітер. Атмосферний тиск буде поступово знижуватись (773 мм рт. ст.). Небо буде ясним та без опадів.

Протягом дня температура підніметься до +1 °C. Відчуття холоду буде зберігатися – близько -2 °C через вітер до 7 м/с. Небо залишиться ясним.

Увечері температура повітря знову трохи підніметься до +2 °C, з відчуттям холоду на рівні -1 °C. Вітер буде залишатися стабільним, а вологість зменшиться до 45%.

Сонце зійде о 07:09, а зайде о 17:13, що дасть 10 годин 04 хвилин світлового дня.

Мороз буде тільки сильніший — погода в Одесі на неділю - фото 1
Погода в Одесі на неділю. Фото: скриншот

Погода в Одеській області на 9 лютого

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі -4...-9 °С, вдень від +3...-2 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Мороз буде тільки сильніший — погода в Одесі на неділю - фото 2
Погода в Одеській області на неділю. Фото: скриншот

Нагадаємо, завтра на Харківщині збережеться зимова погода з морозами. Очікується хмарність із проясненнями, проте суттєвих опадів не прогнозується. Окрім цього, ми писали, яким буде лютий та коли прийде весняне потепління.

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