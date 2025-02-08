Погода в Одессе на 9 февраля: холодная ночь и дневное потепление

Женщины в куртках идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 9 февраля, в Одессе и области сохранится ясная погода без осадков. Температура ночью и утром будет низкой, а влажность воздуха в это время будет достаточно высокой — около 55%, что усилит ощущение холода. Днем немного потеплеет, но будет оставаться сильный ветер.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе на 9 февраля

В ночь с 8 на 9 февраля в Одессе температура воздуха опустится до -3 °C. Благодаря умеренному ветру 7 м/с, на ощущение температура будет казаться значительно ниже — до -7 °C. Осадков не ожидается.

Утром 9 февраля ситуация не изменится: температура будет оставаться на уровне -3 °C, а ощущение холода будет достигать -7 °C из-за ветра. Атмосферное давление будет постепенно снижаться (773 мм рт. ст.). Небо будет ясным и без осадков.

В течение дня температура поднимется до +1 °C. Ощущение холода будет сохраняться — около -2°C из-за ветра до 7 м/с. Небо останется ясным.

Вечером температура воздуха снова немного поднимется до +2 °C, с ощущением холода на уровне -1 °C. Ветер будет оставаться стабильным, а влажность уменьшится до 45%.

Солнце взойдет в 07:09, а зайдет в 17:13, что даст 10 часов 04 минут светового дня.

Погода в Одессе на воскресенье. Фото: скриншот

Погода в Одесской области на 9 февраля

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью -4...-9 °С, днем от +3...-2 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области на воскресенье. Фото: скриншот

Напомним, завтра на Харьковщине сохранится зимняя погода с морозами. Ожидается облачность с прояснениями, однако существенных осадков не прогнозируется. Кроме этого, мы писали, каким будет февраль и когда придет весеннее потепление.