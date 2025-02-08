Погода в Одессе на 9 февраля: холодная ночь и дневное потепление

Мороз крепчает — синоптики прогнозируют холодную погоду в Одессе
Завтра, 9 февраля, в Одессе и области сохранится ясная погода без осадков. Температура ночью и утром будет низкой, а влажность воздуха в это время будет достаточно высокой — около 55%, что усилит ощущение холода. Днем немного потеплеет, но будет оставаться сильный ветер.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе на 9 февраля
В ночь с 8 на 9 февраля в Одессе температура воздуха опустится до -3 °C. Благодаря умеренному ветру 7 м/с, на ощущение температура будет казаться значительно ниже — до -7 °C. Осадков не ожидается.
Утром 9 февраля ситуация не изменится: температура будет оставаться на уровне -3 °C, а ощущение холода будет достигать -7 °C из-за ветра. Атмосферное давление будет постепенно снижаться (773 мм рт. ст.). Небо будет ясным и без осадков.
В течение дня температура поднимется до +1 °C. Ощущение холода будет сохраняться — около -2°C из-за ветра до 7 м/с. Небо останется ясным.
Вечером температура воздуха снова немного поднимется до +2 °C, с ощущением холода на уровне -1 °C. Ветер будет оставаться стабильным, а влажность уменьшится до 45%.
Солнце взойдет в 07:09, а зайдет в 17:13, что даст 10 часов 04 минут светового дня.
Погода в Одесской области на 9 февраля
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью -4...-9 °С, днем от +3...-2 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, завтра на Харьковщине сохранится зимняя погода с морозами. Ожидается облачность с прояснениями, однако существенных осадков не прогнозируется. Кроме этого, мы писали, каким будет февраль и когда придет весеннее потепление.
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