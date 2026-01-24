Погода в Одесі 24 січня: холодно, ожеледиця та сильний вітер

Люди на одеському пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 24 січня, в Одесі буде холодна погода. Опадів синоптики не прогнозують, однак очікується досить сильний вітер. Містянам та гостям міста варто пересуватися на вулиці обережно, адже на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень без істотних опадів, однак синоптики прогнозують ожеледицю. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Вночі температура буде від -3 °C до -5°C, вдень — від 1 °C морозу до 1 °C тепла.

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарно з проясненнями. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі буде від -2 С° до -7 °C, вдень буде відд -3°C до +2 °C. На автошляхах ожеледиця, видимість місцями 500-1000 метрів.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 24 січня

Якщо настало потепління, весна прийде рано й буде дощовою.

Сніг у цей день обіцяє щедрий урожай.

Яскраве мерехтіння зірок уночі віщує заморозки.

Потепління, що почалося цього дня, довго не триватиме.

