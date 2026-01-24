Погода в Одессе 24 января: холодно, гололедица и сильный ветер

Люди на одесском пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 24 января, в Одессе будет холодная погода. Осадков синоптики не прогнозируют, однако ожидается достаточно сильный ветер. Горожанам и гостям города стоит передвигаться на улице осторожно, ведь на дорогах гололедица.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без существенных осадков, однако синоптики прогнозируют гололедицу. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Ночью температура будет от -3 °C до -5 °C, днем — от 1 °C мороза до 1 °C тепла.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет от -2 С° до -7 °C, днем будет от -3°C до +2 °C. На автодорогах гололедица, видимость местами 500-1000 метров.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Приметы на 24 января

Если наступило потепление, весна придет рано и будет дождливой.

Снег в этот день обещает щедрый урожай.

Яркое мерцание звезд ночью предвещает заморозки.

Потепление, начавшееся в этот день, долго не продлится.

