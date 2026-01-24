Видео
Україна
Видео

Мороз и гололед — погода на сегодня в Одессе

Мороз и гололед — погода на сегодня в Одессе

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 05:46
Погода в Одессе 24 января: холодно, гололедица и сильный ветер
Люди на одесском пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 24 января, в Одессе будет холодная погода. Осадков синоптики не прогнозируют, однако ожидается достаточно сильный ветер. Горожанам и гостям города стоит передвигаться на улице осторожно, ведь на дорогах гололедица.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без существенных осадков, однако синоптики прогнозируют гололедицу. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Ночью температура будет от -3 °C до -5 °C, днем — от 1 °C мороза до 1 °C тепла.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет от -2 С° до -7 °C, днем будет от -3°C до +2 °C. На автодорогах гололедица, видимость местами 500-1000 метров.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Приметы на 24 января

  • Если наступило потепление, весна придет рано и будет дождливой.
  • Снег в этот день обещает щедрый урожай.
  • Яркое мерцание звезд ночью предвещает заморозки.
  • Потепление, начавшееся в этот день, долго не продлится.

Напомним, мы сообщали, что синоптик Диденко дала неутешительный прогноз погоды. Также мы писали о том, когда в Украине потеплеет.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
