Україна
Морози насуваються на Одесу — яка погода буде сьогодні

Морози насуваються на Одесу — яка погода буде сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 05:46
Погода в Одесі 30 грудня: холодно, сильний вітер та хмарно
Жінки йдуть вулицею Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, в останній день року, 31 грудня, в Одесі буде зимова холодна погода. Синоптики прогнозують сильний вітер. Одеситам та гостям міста варто вдягатися тепліше перед тим, як йти на вулицю.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі 

Сьогодні в Одесі буде хмарна погода, без істотних опадів. Вітер західний, 9-14 м/с. Вночі температура впаде до -2…-4 °C, вдень підніметься до 0...+2 °C.

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарна погода. Місцями невеликий сніг. Вітер західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі буде від -1 С° до -6 °C, вдень — до —2…+3 °C. На автошляхах видимість 1-2 кілометри.

Прогноз погоди в Одесі та області
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 31 грудня

  • Якщо цього дня мете хуртовина, у році очікують добрий урожай горіхів.
  • Сильний туман 31 грудня вважають ознакою щасливого та врожайного нового року.
  • Відлига на Щедрий вечір, за прикметами, віщує дощове літо.
  • Зоряне небо сьогодні обіцяє багатий урожай ягід і грибів наступного року.
  • Молодий місяць на Маланку — до спокійної весни та помірного рівня води в річках.
  • Якщо 31 грудня сонце піднімається високо над горизонтом, у саду буде щедрий урожай.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, якою буде погода в Україні 31 грудня. Також ми писали про те, що синоптикиня Діденко попередила про хуртовину на Новий рік.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
