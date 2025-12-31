Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Морозы надвигаются на Одессу — какая погода будет сегодня

Морозы надвигаются на Одессу — какая погода будет сегодня

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 05:46
Погода в Одессе 30 декабря: холодно, сильный ветер и облачно
Женщины идут по улице Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в последний день года, 31 декабря, в Одессе будет зимняя холодная погода. Синоптики прогнозируют сильный ветер. Одесситам и гостям города стоит одеваться теплее перед тем, как идти на улицу.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачная погода, без существенных осадков. Ветер западный, 9-14 м/с. Ночью температура упадет до -2...-4 °C, днем поднимется до 0...+2 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачная погода. Местами небольшой снег, ветер западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет от -1 С° до -6 °C, днем — до -2...+3 °C. На автодорогах видимость 1-2 километра.

Прогноз погоди в Одесі та області
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Приметы на 31 декабря

  • Если в этот день метет метель, в году ожидают хороший урожай орехов.
  • Сильный туман 31 декабря считают признаком счастливого и урожайного нового года.
  • Оттепель на Щедрый вечер, по приметам, предвещает дождливое лето.
  • Звездное небо сегодня обещает богатый урожай ягод и грибов в следующем году.
  • Новолуние на Маланку — к спокойной весне и умеренному уровню воды в реках.
  • Если 31 декабря солнце поднимается высоко над горизонтом, в саду будет щедрый урожай.

Напомним, мы сообщали о том, какой будет погода в Украине 31 декабря. Также мы писали о том, что синоптик Диденко предупредила о метели на Новый год.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации