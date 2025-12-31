Погода в Одессе 30 декабря: холодно, сильный ветер и облачно

Морозы надвигаются на Одессу — какая погода будет сегодня
Сегодня, в последний день года, 31 декабря, в Одессе будет зимняя холодная погода. Синоптики прогнозируют сильный ветер. Одесситам и гостям города стоит одеваться теплее перед тем, как идти на улицу.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе будет облачная погода, без существенных осадков. Ветер западный, 9-14 м/с. Ночью температура упадет до -2...-4 °C, днем поднимется до 0...+2 °C.
Погода в Одесской области
В Одесской области также будет облачная погода. Местами небольшой снег, ветер западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет от -1 С° до -6 °C, днем — до -2...+3 °C. На автодорогах видимость 1-2 километра.
Приметы на 31 декабря
- Если в этот день метет метель, в году ожидают хороший урожай орехов.
- Сильный туман 31 декабря считают признаком счастливого и урожайного нового года.
- Оттепель на Щедрый вечер, по приметам, предвещает дождливое лето.
- Звездное небо сегодня обещает богатый урожай ягод и грибов в следующем году.
- Новолуние на Маланку — к спокойной весне и умеренному уровню воды в реках.
- Если 31 декабря солнце поднимается высоко над горизонтом, в саду будет щедрый урожай.
