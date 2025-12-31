Погода в Одессе 30 декабря: холодно, сильный ветер и облачно

Женщины идут по улице Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в последний день года, 31 декабря, в Одессе будет зимняя холодная погода. Синоптики прогнозируют сильный ветер. Одесситам и гостям города стоит одеваться теплее перед тем, как идти на улицу.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачная погода, без существенных осадков. Ветер западный, 9-14 м/с. Ночью температура упадет до -2...-4 °C, днем поднимется до 0...+2 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачная погода. Местами небольшой снег, ветер западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет от -1 С° до -6 °C, днем — до -2...+3 °C. На автодорогах видимость 1-2 километра.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Приметы на 31 декабря

Если в этот день метет метель, в году ожидают хороший урожай орехов.

Сильный туман 31 декабря считают признаком счастливого и урожайного нового года.

Оттепель на Щедрый вечер, по приметам, предвещает дождливое лето.

Звездное небо сегодня обещает богатый урожай ягод и грибов в следующем году.

Новолуние на Маланку — к спокойной весне и умеренному уровню воды в реках.

Если 31 декабря солнце поднимается высоко над горизонтом, в саду будет щедрый урожай.

