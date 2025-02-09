Погода в Одесі завтра: морози без опадів

Жінки в куртках йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

Одеса зустріне новий робочий тиждень з морозом та штормом. Завтра, 10 лютого, погода у місті залишатиметься ясною, проте низька температура та рвучкий вітер створять відчуття справжнього зимового холоду протягом всього дня.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі на 10 лютого

Вночі: температура 0 °C, відчувається як -3 °C. Вітер південний зі швидкістю 6 м/с, вологість 61%.

Вранці: -3 °C, відчувається як -6 °C. Вітер до 6 м/с, вологість 72%.

Вдень: +1 °C, відчувається як -2 °C. Вітер 6 м/с, вологість 64%.

Увечері: +1 °C, відчувається як -1 °C. Вітер 5 м/с, вологість 49%.

Опадів не очікується, атмосферний тиск стабільний: 770 мм рт. ст. вночі та 768 мм рт. ст. увечері.

Сонце зійде о 07:07, захід о 17:14. Тривалість дня — 10 годин 7 хвилин.

Погода в Одесі на понеділок. Фото: скриншот

Погода в Одеській області на 10 лютого

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі -4...-9 °С, вдень від +3...-2 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одеській області на понеділок. Фото: скриншот

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