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Морозы не отступают — чего ждать от погоды одесситам завтра

9 февраля 2025 16:46
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Одессе завтра: морозы без осадков
Женщины в куртках идут по улице. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Одесса встретит новую рабочую неделю с морозом и штормом. Завтра, 10 февраля, погода в городе будет оставаться ясной, однако низкая температура и порывистый ветер создадут ощущение настоящего зимнего холода в течение всего дня.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Предупреждение о шторме. Фото: скриншот

Погода в Одессе на 10 февраля

  • Ночью: температура 0 °C, ощущается как -3 °C. Ветер южный со скоростью 6 м/с, влажность 61%.
  • Утром: -3 °C, ощущается как -6 °C. Ветер до 6 м/с, влажность 72%.
  • Днем: +1 °C, ощущается как -2 °C. Ветер 6 м/с, влажность 64%.
  • Вечером: +1 °C, ощущается как -1 °C. Ветер 5 м/с, влажность 49%.

Осадков не ожидается, атмосферное давление стабильное: 770 мм рт. ст. ночью и 768 мм рт. ст. вечером.

Солнце взойдет в 07:07, закат в 17:14. Продолжительность дня — 10 часов 7 минут.

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Погода в Одессе на понедельник на понедельник. Фото: скриншот

Погода в Одесской области на 10 февраля

  • Переменная облачность.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью -4...-9 °С, днем от +3...-2 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
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Погода в Одесской области на понедельник. Фото: скриншот

Напомним, мы писали, каким будет февраль и когда придет весеннее потепление. Также мы писали, что синоптик Наталья Диденко рассказала, вернутся ли в Украину снегопады.

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