Погода в Одессе завтра: морозы без осадков

Женщины в куртках идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Одесса встретит новую рабочую неделю с морозом и штормом. Завтра, 10 февраля, погода в городе будет оставаться ясной, однако низкая температура и порывистый ветер создадут ощущение настоящего зимнего холода в течение всего дня.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе на 10 февраля

Ночью: температура 0 °C, ощущается как -3 °C. Ветер южный со скоростью 6 м/с, влажность 61%.

Утром: -3 °C, ощущается как -6 °C. Ветер до 6 м/с, влажность 72%.

Днем: +1 °C, ощущается как -2 °C. Ветер 6 м/с, влажность 64%.

Вечером: +1 °C, ощущается как -1 °C. Ветер 5 м/с, влажность 49%.

Осадков не ожидается, атмосферное давление стабильное: 770 мм рт. ст. ночью и 768 мм рт. ст. вечером.

Солнце взойдет в 07:07, закат в 17:14. Продолжительность дня — 10 часов 7 минут.

Погода в Одессе на понедельник на понедельник. Фото: скриншот

Погода в Одесской области на 10 февраля

Переменная облачность.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью -4...-9 °С, днем от +3...-2 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области на понедельник. Фото: скриншот

Напомним, мы писали, каким будет февраль и когда придет весеннее потепление. Также мы писали, что синоптик Наталья Диденко рассказала, вернутся ли в Украину снегопады.