Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Морози не відступають — якою буде погода сьогодні в Одесі

Морози не відступають — якою буде погода сьогодні в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 05:46
Погода в Одесі 20 січня: морозно, без опадів, до -10°C вночі
Люди йдуть вулицею Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 20 січня, в Одесі буде холодна погода. Синоптики прогнозують мороз, однак без опадів. Містянам та гостям варто вдягатися тепліше перед тим, як йти на вулицю. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі 

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 6-11 м/с. Вночі температура буде -8...-10 °C, вдень підніметься до -1... -3°C,

Погода в Одеській області

На Одещині також буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 6-11 м/с. Температура повітря вночі буде від -8 С° до -13 °C, вдень від 0 °C до -5°C. На автошляхах видимість добра, однак місцями ожеледиця.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 20 січня

  • Похмура погода 20 січня віщує весну з заморозками.
  •  Якщо зранку зорі швидко тьмяніють — варто чекати морозів.
  • Яка погода сьогодні, такою вона буде і на Масницю.
  • Коти шкребуть підлогу — до хуртовини.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, коли в Україні почнуть спадати морози. Також ми писали про те, якою буде погода на Харківщині сьогодні.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди погода в Україні
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації