Погода в Одесі 20 січня: морозно, без опадів, до -10°C вночі

Люди йдуть вулицею Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 20 січня, в Одесі буде холодна погода. Синоптики прогнозують мороз, однак без опадів. Містянам та гостям варто вдягатися тепліше перед тим, як йти на вулицю.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 6-11 м/с. Вночі температура буде -8...-10 °C, вдень підніметься до -1... -3°C,

Погода в Одеській області

На Одещині також буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 6-11 м/с. Температура повітря вночі буде від -8 С° до -13 °C, вдень від 0 °C до -5°C. На автошляхах видимість добра, однак місцями ожеледиця.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 20 січня

Похмура погода 20 січня віщує весну з заморозками.

Якщо зранку зорі швидко тьмяніють — варто чекати морозів.

Яка погода сьогодні, такою вона буде і на Масницю.

Коти шкребуть підлогу — до хуртовини.

