Погода в Одессе 20 января: морозно, без осадков, до -10°C ночью

Морозы не отступают — какой будет погода сегодня в Одессе
Сегодня, 20 января, в Одессе будет холодная погода. Синоптики прогнозируют мороз, однако без осадков. Горожанам и гостям стоит одеваться теплее перед тем, как идти на улицу.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе будет переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Ночью температура будет -8...-10 °C, днем поднимется до -1...-3°C,
Погода в Одесской области
В Одесской области также будет переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью будет от -8 С° до -13 °C, днем от 0 °C до -5 °C. На автодорогах видимость хорошая, однако местами гололедица.
Приметы на 20 января
- Пасмурная погода 20 января предвещает весну с заморозками.
- Если утром звезды быстро тускнеют — стоит ждать морозов.
- Какая погода сегодня, такой она будет и на Масленицу.
- Коты скребут пол — к метели.
