Погода в Одессе 20 января: морозно, без осадков, до -10°C ночью

Люди идут по улице Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 20 января, в Одессе будет холодная погода. Синоптики прогнозируют мороз, однако без осадков. Горожанам и гостям стоит одеваться теплее перед тем, как идти на улицу.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Ночью температура будет -8...-10 °C, днем поднимется до -1...-3°C,

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью будет от -8 С° до -13 °C, днем от 0 °C до -5 °C. На автодорогах видимость хорошая, однако местами гололедица.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Приметы на 20 января

Пасмурная погода 20 января предвещает весну с заморозками.

Если утром звезды быстро тускнеют — стоит ждать морозов.

Какая погода сегодня, такой она будет и на Масленицу.

Коты скребут пол — к метели.

