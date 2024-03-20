Погода в Одесі та області сьогодні: 20 березня

Люди з парасольками. Фото: Новини.LIVE

В Одесі сьогодні, 20 березня, продовжуватиметься дощ та мороз. На жаль, сонце буде тривали час за хмарами, а місцями в області можлива ожеледиця. Температура повітря становитиме +6 °С вдень і +1 °С вночі.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Хмарно.

Вдень невеликий дощ.

Температура вночі 0...+2 °С, вдень +5...+7 °С тепла.

Схід сонця: 20 березня сонце зійшло о 06:00.

Захід сонця: 20 березня сонце зайде о 18:10.

Тривалість світлового дня: 12 годин і 9 хвилини.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Місцями помірні опади, вдень — дощ.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вночі -2...+3 °C, вдень +4...+9 °C тепла.

На автошляхах області під час дощу видимість до 2 км, місцями ожеледиця.

Детальний прогноз в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 20 березня

Погода в Україні сьогодні, 20 березня, буде хмарною. У середу переважну більшість регіонів накриє дощ, подекуди із мокрим снігом. Виняток — східна частина країни.

Впродовж дня температура повітря прогріється до +5...+9 °С. На сході, у Криму та на Закарпатті стовпчики термометрів показуватимуть +8...+12 °С.

Однак народний синоптик анонсувала, що у найближчі вихідні в Україну завітає справжня весна.