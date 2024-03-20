Погода в Одесі та області сьогодні: 20 березня

Морози не відступають — синоптики попередили про погоду в Одесі на сьогодні
В Одесі сьогодні, 20 березня, продовжуватиметься дощ та мороз. На жаль, сонце буде тривали час за хмарами, а місцями в області можлива ожеледиця. Температура повітря становитиме +6 °С вдень і +1 °С вночі.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Хмарно.
- Вдень невеликий дощ.
- Температура вночі 0...+2 °С, вдень +5...+7 °С тепла.
Схід сонця: 20 березня сонце зійшло о 06:00.
Захід сонця: 20 березня сонце зайде о 18:10.
Тривалість світлового дня: 12 годин і 9 хвилини.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Місцями помірні опади, вдень — дощ.
- Вітер північний, 7-12 м/с.
- Температура вночі -2...+3 °C, вдень +4...+9 °C тепла.
- На автошляхах області під час дощу видимість до 2 км, місцями ожеледиця.
Погода в Україні на 20 березня
Погода в Україні сьогодні, 20 березня, буде хмарною. У середу переважну більшість регіонів накриє дощ, подекуди із мокрим снігом. Виняток — східна частина країни.
Впродовж дня температура повітря прогріється до +5...+9 °С. На сході, у Криму та на Закарпатті стовпчики термометрів показуватимуть +8...+12 °С.
Однак народний синоптик анонсувала, що у найближчі вихідні в Україну завітає справжня весна.
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