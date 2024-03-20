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Морози не відступають — синоптики попередили про погоду в Одесі на сьогодні

20 березня 2024 06:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі та області сьогодні: 20 березня
Люди з парасольками. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Одесі сьогодні, 20 березня, продовжуватиметься дощ та мороз. На жаль, сонце буде тривали час за хмарами, а місцями в області можлива ожеледиця. Температура повітря становитиме +6 °С вдень і +1 °С вночі.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Хмарно.
  • Вдень невеликий дощ.
  • Температура вночі 0...+2 °С, вдень +5...+7 °С тепла.

Схід сонця: 20 березня сонце зійшло о 06:00.
Захід сонця: 20 березня сонце зайде о 18:10.
Тривалість світлового дня: 12 годин і 9 хвилини.

Морози не відступають — синоптики попередили про погоду в Одесі на сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Місцями помірні опади, вдень — дощ.
  • Вітер північний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі -2...+3 °C,  вдень +4...+9 °C тепла.
  • На автошляхах області під час дощу видимість до 2 км, місцями ожеледиця.
Морози не відступають — синоптики попередили про погоду в Одесі на сьогодні - фото 2
Детальний прогноз в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 20 березня

Погода в Україні сьогодні, 20 березня, буде хмарною. У середу переважну більшість регіонів накриє дощ, подекуди із мокрим снігом. Виняток — східна частина країни.

Впродовж дня температура повітря прогріється до +5...+9 °С. На сході, у Криму та на Закарпатті стовпчики термометрів показуватимуть +8...+12 °С. 

Однак народний синоптик анонсувала, що у найближчі вихідні в Україну завітає справжня весна.

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