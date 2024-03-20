Погода в Одессе и области сегодня

Люди с зонтиками. Фото: Новини.LIVE

В Одессе сегодня, 20 марта, будет продолжаться дождь и мороз. К сожалению, солнце будет продолжительное время за облаками, а местами в области возможна гололедица. Температура воздуха будет составлять +6 °С днем и +1 °С ночью.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Облачно.

Днем небольшой дождь.

Температура ночью 0...+2 °С, днем +5...+7 °С тепла.

Восход: 20 марта солнце взошло в 06:00.

Закат: 20 марта солнце зайдет в 18:10.

Продолжительность светового дня: 12 часов и 9 минут.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Местами умеренные осадки, днем — дождь.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью -2...+3 °C, днем +4...+9 °C тепла.

На автодорогах области во время дождя видимость до 2 км, местами гололедица.

Подробный прогноз в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 20 марта

Погода в Украине сегодня, 20 марта, будет облачным. В среду большинство регионов накроет дождь, кое-где с мокрым снегом. Исключение — восточная часть страны.

В течение дня температура воздуха прогреется до +5...+9 °С. На востоке, в Крыму и Закарпатье столбики термометров будут показывать +8...+12 °С.

Однако народный синоптик анонсировала, что в ближайшие выходные в Украину посетит настоящая весна.