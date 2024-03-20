Погода в Одессе и области сегодня

Морозы не отступают — синоптики предупредили о погоде в Одессе сегодня
В Одессе сегодня, 20 марта, будет продолжаться дождь и мороз. К сожалению, солнце будет продолжительное время за облаками, а местами в области возможна гололедица. Температура воздуха будет составлять +6 °С днем и +1 °С ночью.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
- Облачно.
- Днем небольшой дождь.
- Температура ночью 0...+2 °С, днем +5...+7 °С тепла.
Восход: 20 марта солнце взошло в 06:00.
Закат: 20 марта солнце зайдет в 18:10.
Продолжительность светового дня: 12 часов и 9 минут.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Местами умеренные осадки, днем — дождь.
- Ветер северный, 7-12 м/с.
- Температура ночью -2...+3 °C, днем +4...+9 °C тепла.
- На автодорогах области во время дождя видимость до 2 км, местами гололедица.
Погода в Украине на 20 марта
Погода в Украине сегодня, 20 марта, будет облачным. В среду большинство регионов накроет дождь, кое-где с мокрым снегом. Исключение — восточная часть страны.
В течение дня температура воздуха прогреется до +5...+9 °С. На востоке, в Крыму и Закарпатье столбики термометров будут показывать +8...+12 °С.
Однако народный синоптик анонсировала, что в ближайшие выходные в Украину посетит настоящая весна.
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