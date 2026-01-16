Відео
Морози посиляться — якою буде погода в Одесі сьогодні

Морози посиляться — якою буде погода в Одесі сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 05:46
Погода в Одесі 16 січня: морозно та вітряно, опадів не прогнозують
Люди йдуть вулицею Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 16 січня, в Одесі буде холодна та морозна погода. Опадів синоптики не прогнозують, однак очікується сильний вітер. Містянам та гостям варто вдягатися тепліше перед виходом на вулицю.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі 

Сьогодні в Одесі буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Вночі температура буде -6...-8 °C, вдень підніметься до -1... -3°C,

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі буде від -6 С° до -11 °C, на півночі до -14 °C. Вдень від -1 °C до -6°C. 

Погода в Одесі та області
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 16 січня

  • Північний вітер віщує затяжні морози.
  • Хурделиця натякає на прохолодне й дощове літо.
  • Снігопад обіцяє рясну траву на луках у травні.
  • Морозний день вважають прикметою спекотного та сухого літа.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, коли в Україні потеплішає. Також ми писали про те, як довго триматимуться морози.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
