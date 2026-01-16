Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Морозы усилятся — какой будет погода в Одессе сегодня

Морозы усилятся — какой будет погода в Одессе сегодня

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 05:46
Погода в Одессе 16 января: морозно и ветрено, осадков не прогнозируют
Люди идут по улице Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 16 января, в Одессе будет холодная и морозная погода. Осадков синоптики не прогнозируют, однако ожидается сильный ветер. Горожанам и гостям стоит одеваться теплее перед выходом на улицу.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Ночью температура будет -6...-8 °C, днем поднимется до -1...-3°C,

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет от -6 С° до -11 °C, на севере до -14 °C. Днем от -1 °C до -6 °C.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Приметы на 16 января

  • Северный ветер предвещает затяжные морозы.
  • Метель намекает на прохладное и дождливое лето.
  • Снегопад обещает обильную траву на лугах в мае.
  • Морозный день считают приметой жаркого и сухого лета.

Напомним, мы сообщали о том, когда в Украине потеплеет. Также мы писали о том, как долго будут держаться морозы.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды погода в Украине
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации