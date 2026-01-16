Погода в Одессе 16 января: морозно и ветрено, осадков не прогнозируют

Люди идут по улице Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 16 января, в Одессе будет холодная и морозная погода. Осадков синоптики не прогнозируют, однако ожидается сильный ветер. Горожанам и гостям стоит одеваться теплее перед выходом на улицу.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Ночью температура будет -6...-8 °C, днем поднимется до -1...-3°C,

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет от -6 С° до -11 °C, на севере до -14 °C. Днем от -1 °C до -6 °C.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Приметы на 16 января

Северный ветер предвещает затяжные морозы.

Метель намекает на прохладное и дождливое лето.

Снегопад обещает обильную траву на лугах в мае.

Морозный день считают приметой жаркого и сухого лета.

Напомним, мы сообщали о том, когда в Украине потеплеет. Также мы писали о том, как долго будут держаться морозы.