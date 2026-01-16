Погода в Одессе 16 января: морозно и ветрено, осадков не прогнозируют

Морозы усилятся — какой будет погода в Одессе сегодня
Сегодня, 16 января, в Одессе будет холодная и морозная погода. Осадков синоптики не прогнозируют, однако ожидается сильный ветер. Горожанам и гостям стоит одеваться теплее перед выходом на улицу.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Ночью температура будет -6...-8 °C, днем поднимется до -1...-3°C,
Погода в Одесской области
В Одесской области также будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет от -6 С° до -11 °C, на севере до -14 °C. Днем от -1 °C до -6 °C.
Приметы на 16 января
- Северный ветер предвещает затяжные морозы.
- Метель намекает на прохладное и дождливое лето.
- Снегопад обещает обильную траву на лугах в мае.
- Морозный день считают приметой жаркого и сухого лета.
