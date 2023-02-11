Погода в Одесі та області 11 лютого

Морози відступають: якою буде погода в Одесі та області у суботу
Вихідні одеситів порадують днем без опадів. Втім, виходячи з дому, не забудьте одягнутись тепліше.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
В місті сьогодні очікується мінлива хмарність. Синоптики повідомляють, день мине без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7°С морозу, вдень 3-5°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області
В області також слід чекати на мінливу хмарність. День має пройти без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°С морозу, вдень 1-6°С тепла. Для водіїв гарні новини — на автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
В Україну насуваються атмосферні фронти, які різко змінять погоду. Температурні коливання та опади будуть відчутні вже цих вихідних, 11 та 12 лютого. Синоптики розповідають, що вже цих вихідних відступлять сильні морози. Однак, вночі ще буде холодно: можливі морози від -7°С до -14°С.
Температура в Європі
За даними європейського супутника спостереження Землі, в січні температура в Європі була на 2,2°С вищою, ніж середня за 30 років. Спека зимою зробила день 8 лютого найспекотнішим з початку нового 2023 року. Температура на пагорбах Австрії вища, ніж у північній Африці та Іспанії.