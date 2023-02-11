Погода в Одессе и области 11 февраля

День подойдет для прогулок на открытом воздухе

Выходные одесситов порадуют днем без осадков. Впрочем, выходя из дома, не забудьте одеться теплее.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

В городе сегодня ожидается переменная облачность. Синоптики сообщают, что день пройдет без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°С мороза, днем 3-5°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области

В области также следует ожидать переменную облачность. День должен пройти без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°С мороза, днем 1-6°С тепла. Для водителей хорошие новости — на автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Украине

В Украину надвигаются атмосферные фронты, которые резко изменят погоду. Температурные колебания и осадки будут ощутимы уже в эти выходные, 11 и 12 февраля. Синоптики рассказывают, что уже в эти выходные отступят сильные морозы. Однако ночью еще будет холодно: возможны морозы от -7°С до -14°С.

Температура в Европе

По данным европейского спутника наблюдения Земли, в январе температура в Европе была на 2,2°С выше средней за 30 лет. Жара зимой сделала день 8 февраля самым жарким с начала нового 2023 года. Температура на холмах Австрии выше, чем в северной Африке и Испании.