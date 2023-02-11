Погода в Одессе и области 11 февраля

Морозы отступают: какой будет погода в Одессе и области в субботу
Выходные одесситов порадуют днем без осадков. Впрочем, выходя из дома, не забудьте одеться теплее.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
-
Более 1100 оккупантов за сутки отправились к Кобзону: Генштаб объявил огромные потери рф
-
Белый дом анонсировал новую военную помощь Украине: где и когда о ней объявит Байден
-
Обстрелы Донецкой области: за сутки погиб один гражданский человек, четверо ранены
-
Из-за санкций россия сократит добычу нефти: что известно
-
Когда россия начнет новое наступление на украинские территории: прогноз Белого дома
-
В Украине потеплеет до +5: на севере и в Винницкой области ожидается снег
-
Российское вторжение в Украину: неделя 50-я. Морпехи потерпели разгром
-
Мобилизация в Украине: как отцу-одиночке получить отсрочку
-
Разгром оккупантов под Угледаром: ISW прогнозирует новые поражения российской армии
-
Всемирный банк выделил на ремонт путей в деоккупированные села $50 млн гранта
Прогноз погоды в Одессе
В городе сегодня ожидается переменная облачность. Синоптики сообщают, что день пройдет без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°С мороза, днем 3-5°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области
В области также следует ожидать переменную облачность. День должен пройти без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°С мороза, днем 1-6°С тепла. Для водителей хорошие новости — на автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине
В Украину надвигаются атмосферные фронты, которые резко изменят погоду. Температурные колебания и осадки будут ощутимы уже в эти выходные, 11 и 12 февраля. Синоптики рассказывают, что уже в эти выходные отступят сильные морозы. Однако ночью еще будет холодно: возможны морозы от -7°С до -14°С.
Температура в Европе
По данным европейского спутника наблюдения Земли, в январе температура в Европе была на 2,2°С выше средней за 30 лет. Жара зимой сделала день 8 февраля самым жарким с начала нового 2023 года. Температура на холмах Австрии выше, чем в северной Африке и Испании.