Головна Одеса Морози відступають — одеські школярі повертаються за парти

Морози відступають — одеські школярі повертаються за парти

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 10:41
Школи Одеси відновлюють очне навчання з 4 лютого
Учні в школі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеські учні декілька днів не ходили до школи через сильні морози. Однак від завтра заклади відновлюють очне навчання. Рішення ухвалили через стабілізацію погодних умов у місті. Водночас школи матимуть право гнучко реагувати на ситуацію з температурою.

Про це повідомила Директорка освіти та науки Одеської міської ради Юлія Філлер.

Читайте також:

Кінець дистанційки

Заклади загальної середньої освіти в Одесі з 4 лютого працюватимуть в очному форматі. За словами Юлії Філлер, погодні умови дозволяють безпечно відновити навчальний процес у школах. Водночас вона наголошує, що рішення може змінюватися залежно від умов у конкретному закладі. Якщо температурний режим не відповідатиме нормам у класах або в укриттях, керівник школи самостійно визначатиме формат навчання — очний або дистанційний.

Зазначимо, дистанційне навчання в одеських школах тривало два дні — 2 та 3 лютого. Його запровадили через сильні морози. За даними синоптиків, у цей період температура повітря в місті опускалася до мінус 16 градусів.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що у Харкові анонсували відкриття додаткових підземних шкіл. Також ми писали про те, яка мінімальна зарплата завуча школи у 2026 році.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
