Школы Одессы возобновляют очное обучение с 4 февраля

Ученики в школе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесские ученики несколько дней не ходили в школу из-за сильных морозов. Однако завтра заведения восстанавливают очное обучение. Решение приняли из-за стабилизации погодных условий в городе. В то же время школы будут иметь право гибко реагировать на ситуацию с температурой.

Об этом сообщила директор образования и науки Одесского городского совета Юлия Филлер.

Конец дистанционки

Учреждения общего среднего образования в Одессе с 4 февраля будут работать в очном формате. По словам Юлии Филлер, погодные условия позволяют безопасно возобновить учебный процесс в школах. В то же время она отмечает, что решение может меняться в зависимости от условий в конкретном заведении. Если температурный режим не будет соответствовать нормам в классах или в укрытиях, руководитель школы самостоятельно будет определять формат обучения — очный или дистанционный.

Отметим, дистанционное обучение в одесских школах продолжалось два дня — 2 и 3 февраля. Его ввели из-за сильных морозов. По данным синоптиков, в этот период температура воздуха в городе опускалась до минус 16 градусов.

Напомним, мы сообщали о том, что в Харькове анонсировали открытие дополнительных подземных школ. Также мы писали о том, какая минимальная зарплата завуча школы в 2026 году.