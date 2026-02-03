Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Морозы отступают — одесские школьники возвращаются за парты

Морозы отступают — одесские школьники возвращаются за парты

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 10:41
Школы Одессы возобновляют очное обучение с 4 февраля
Ученики в школе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесские ученики несколько дней не ходили в школу из-за сильных морозов. Однако завтра заведения восстанавливают очное обучение. Решение приняли из-за стабилизации погодных условий в городе. В то же время школы будут иметь право гибко реагировать на ситуацию с температурой.

Об этом сообщила директор образования и науки Одесского городского совета Юлия Филлер.

Реклама
Читайте также:

Конец дистанционки

Учреждения общего среднего образования в Одессе с 4 февраля будут работать в очном формате. По словам Юлии Филлер, погодные условия позволяют безопасно возобновить учебный процесс в школах. В то же время она отмечает, что решение может меняться в зависимости от условий в конкретном заведении. Если температурный режим не будет соответствовать нормам в классах или в укрытиях, руководитель школы самостоятельно будет определять формат обучения — очный или дистанционный.

Отметим, дистанционное обучение в одесских школах продолжалось два дня — 2 и 3 февраля. Его ввели из-за сильных морозов. По данным синоптиков, в этот период температура воздуха в городе опускалась до минус 16 градусов.

Напомним, мы сообщали о том, что в Харькове анонсировали открытие дополнительных подземных школ. Также мы писали о том, какая минимальная зарплата завуча школы в 2026 году.

Одесса школы учеба Одесская область морозы Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации