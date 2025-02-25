Військові РФ побоюються відправлення до Курська

Військова частина 810-ї бригади. Фото: АТЕШ

Морпіхи Севастопольської 810-ї бригади шукають способи уникнути відправлення до Курська. Усе через великі втрати РФ на цьому напрямку.

Про це повідомляють представники партизанського руху в Криму АТЕШ.

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Військовослужбовці 810-ї бригади морської піхоти масово намагаються перевестися до інших підрозділів, розуміючи, що їх можуть відправити до Курської області. Чутки про те, що шансів повернутися звідти живими практично немає, лише посилюють паніку серед особового складу.

Вступають до АТЕШ

Крім того, частина цих військових уже вступили до "АТЕШ". За їхніми даними, у деяких бойових підрозділах РФ не дуже комфортно: байдуже ставлення до підлеглих, примус до штурмів і страх перед саботажем серед своїх солдатів.

"Деталі розкривати не будемо, але значна частина бійців 810-ї ОБрМП вже готує "сюрпризи" для командування, які вони мають намір піднести найближчим часом", — йдеться у повідомленні АТЕШ.

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