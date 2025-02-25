Военные РФ опасаются отправки в Курск

Воинская часть 810-й бригады. Фото: АТЕШ

Морпехи Севастопольской 810-й бригады ищут способы избежать отправки в Курск. Все из-за огромных потерь РФ на этом направлении.

Об этом сообщают представители партизанского движения в Крыму АТЕШ.

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Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты массово пытаются перевестись в другие подразделения, понимая, что их могут отправить в Курскую область. Слухи о том, что шансов вернуться оттуда живыми практически нет, только усиливают панику среди личного состава.

Вступают в АТЭШ

Кроме того, часть этих военных уже вступили в "АТЕШ". По их данным, в некоторых боевых подразделениях РФ не очень комфортно: безразличное отношение к подчиненным, принуждение к штурмам и страх перед саботажем среди своих солдат.

"Детали раскрывать не будем, но значительная часть бойцов 810-й ОБрМП уже готовит "сюрпризы" для командования, которые они намерены преподнести в ближайшее время", — говорится в сообщении АТЕШ.

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