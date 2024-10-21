Українські військові моряки взяли участь в унікальних навчаннях НАТО

Військові різних країн на навчаннях REPMUS 24. Фото: Міноборони України

Військово-Морські Сили ЗСУ вперше взяли участь у найбільших навчаннях НАТО з використання морських безпілотників REPMUS 24. Військові країн-партнерів високо оцінили інноваційні розробки українських моряків.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

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Що робили

Навчання проходили біля півострову Троя у Португалії. Учасники відпрацьовували застосування дронів для боротьби з підводними човнами, нейтралізації морських мін і захисту підводної інфраструктури.

Українські моряки за допомогою бойової системи DELTA скоординували роботу понад 50 безпілотних апаратів різних типів — підводних, морських, наземних та повітряних. Крім того, вони змогли під'єднатися до німецького "робота-собаки" Robotics-L.

"Цей чотирилапий робот завдяки своїй мобільності здатен супроводжувати солдатів у складній місцевості, виконувати різноманітні завдання та сприяти їхньому захисту від мінних перешкод", — йдеться у повідомленні.

Чому це важливо

Під час навчань система DELTA інтегрувалась з іншими бойовими системами. Це дозволило розмежувати "свої" та "ворожі" сили й обмінюватися даними.

"Спільні маневри з НАТО, як REPMUS 24, не лише сприяють обміну досвідом, але й підвищують рівень взаємодії між Україною та нашими партнерами. Участь ВМС України в цих масштабних навчаннях та їх внесок є важливим кроком для подальшого розвитку та технологічного вдосконалення Сил Оборони", — зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Зауважимо, що навчання REPMUS 24 організовали Група об’єднаних сил і засобів НАТО для морських безпілотних систем (JCGMUS), Центр морських досліджень і експериментів НАТО (CMRE), інженерний факультет Університету Порту (Португалія) і Європейське оборонне агентство.

Нагадаємо, у ЗСУ показали, як працює робот для евакуації поранених. Його вже отримали бійці однієї з бригад.

Також Франція передала для Сил оборони України системи новітніх безпілотників виробництва компанії Delair. Ці дрони вже успішно пройшли всі випробування.