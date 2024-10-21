Украинские военные моряки приняли участие в уникальных учениях НАТО

Военные разных стран на учениях REPMUS 24. Фото: Минобороны Украины

Военно-морские силы ВСУ впервые приняли участие в крупнейших учениях НАТО по использованию морских беспилотников REPMUS 24. Военные стран-партнеров высоко оценили инновационные разработки украинских моряков.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Что делали

Учения проходили у полуострова Троя в Португалии. Участники отрабатывали применение дронов для борьбы с подлодками, нейтрализации морских мин и защиты подводной инфраструктуры.

Украинские моряки с помощью боевой системы DELTA скоординировали работу более 50 беспилотных аппаратов разных типов подводных, морских, наземных и воздушных. Кроме того, они смогли подключиться к немецкому "работу-собаку" Robotics-L.

"Этот четырехлапый робот благодаря своей мобильности способен сопровождать солдат в сложной местности, выполнять различные задачи и способствовать их защите от минных помех", — говорится в сообщении.

Почему это важно

В ходе обучения система DELTA интегрировалась с другими боевыми системами. Это позволило разграничить "свои" и "вражеские" силы и обмениваться данными.

"Совместные маневры с НАТО, как REPMUS 24, не только способствуют обмену опытом, но и повышают уровень взаимодействия между Украиной и нашими партнерами. Участие ВМС Украины в этих масштабных учениях и их вклад является важным шагом для дальнейшего развития и технологического усовершенствования Сил Обороны", — отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Отметим, что обучение REPMUS 24 организовали Группа объединенных сил и средств НАТО для морских беспилотных систем (JCGMUS), Центр морских исследований и экспериментов НАТО (CMRE), инженерный факультет Университета Порту (Португалия) и Европейское оборонное агентство.

Напомним, в ВСУ показали, как работает робот для эвакуации раненых. Его уже получили бойцы одной из бригад.

Также Франция передала для сил обороны Украины системы новейших беспилотников производства компании Delair. Эти дроны уже успешно прошли все испытания.