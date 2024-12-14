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Морський коридор — скільки експортовано продукції з Одещини

14 грудня 2024 12:34
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Український морський коридор: експорт понад 90 млн тонн продукції у 2024 році
Суховантаж на рейді у Чорному морі. Фото: УНІАН
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

За цей рік український морський коридор став ключовим для експорту продукції з України. Всього за 11 місяців ним експортували понад 90 мільйонів тонн збіжжя та інших товарів.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" повідомив член комітету з питань фінансів та митної політики Олексій Леонов.

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За його словами, за час роботи морського коридору, ним скористалися щонайменше 3000 суден, доставивши українську продукцію до майже півсотні держав, що забезпечило потреби понад 400 мільйонів осіб у всьому світі.

"Це дуже серйозні цифри для всього світу насправді. Отже, можна сказати, що морський коридор та портова інфраструктура насамперед Великої Одеси продовжують збільшувати обсяги українського експорту", — сказав Леонов. 

Він також наголосив на важливості цього показника для світової економіки, зазначивши, що український морський коридор і портова інфраструктура, зокрема порти Великої Одеси, продовжують збільшувати обсяги експорту, що є потужним внеском у зміцнення економіки України.

Нагадаємо, обсяги постачання українського зерна за кордон цього року були більшими, ніж торік. Також ми писали, що Україна готова постачати продовольство до Сирії після падіння режиму Башара Асада.

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