Украинский морской коридор: экспорт более 90 млн. тонн продукции в 2024 году

Сухогруз на рейде в Черном море. Фото: УНИАН

За этот год украинский морской коридор стал ключевым для экспорта продукции из Украины. Всего за 11 месяцев им экспортировали более 90 миллионов тонн зерна и других товаров.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" сообщил член комитета по финансам и таможенной политике Алексей Леонов.

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Украинский морской коридор

По его словам, за время работы морского коридора, им воспользовались по меньшей мере 3000 судов, доставив украинскую продукцию почти до полусотни государств, что обеспечило потребности более 400 миллионов человек во всем мире.

"Это очень серьезные цифры для всего мира на самом деле. Следовательно, можно сказать, что морской коридор и портовая инфраструктура, прежде всего, Великой Одессы продолжают увеличивать объемы украинского экспорта", — сказал Леонов.

Он также отметил важность этого показателя для мировой экономики, отметив, что украинский морской коридор и портовая инфраструктура, в том числе порты Большой Одессы, продолжают увеличивать объемы экспорта, что является мощным вкладом в укрепление экономики Украины.

Напомним, объемы поставок украинского зерна за границу в этом году были больше, чем в прошлом. Также мы писали, что Украина готова поставлять продовольствие в Сирию после падения режима Башара Асада.