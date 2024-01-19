Морській піхотинці ліквідували у Кринках пропагандиста Моїсея

Момент знищення окупантів. Фото: скриншот з відео

Бійці 35 бригади морської піхоти знищили військового РФ на лівобережжі Херсонщини. Йдеться про пропагандиста Моїсея, якого ліквідували поблизу Кринок.

Про це повідомляє спільнота Стерненка.

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За інформацією військових, знищити окупанта вдалося на позиціях за допомогою FPV-дрона. Росіяни ховалися у приватному будинку неподалік від берега Дніпра.

Водночас у Силах оборони України наразі не підтверджують цю інформацію. Відомо лише про знищення ворожого човна з екіпажем, який намагався форсувати Дніпро.

"У нас нема достовірної інформації про це. Ми такого не повідомляли", — сказала речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

Реакція російських ЗМІ

Про смерть російського пропагандиста повідомила його дружина у соцмережах. Проте у підрозділі окупанта мовчать. Також днем раніше на херсонському напрямку було знищено ще одного медійного росіянина — "Соло". Наразі немає подробиць як саме.

Нагадаємо, російські окупанти можуть почати широкомасштабний наступ на території України вже влітку 2024 року. Метою армії РФ, ймовірно, може бути повна окупація Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що не відмовиться від окупованих територій України. За його словами, всі нібито розуміють, що це неможливо.