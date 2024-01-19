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Морские пехотинцы ликвидировали в Крынках пропагандиста Моисея

19 января 2024 16:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Морские пехотинцы ликвидировали в Крынках пропагандиста Моисея
Момент уничтожения оккупантов. Фото: скриншот с видео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Бойцы 35-й бригады морской пехоты уничтожили военного РФ на левобережье Херсонщины. Речь идет о пропагандисте Моисее, который был ликвидирован вблизи Кринок.

Об этом сообщает сообщество Стерненко.

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По информации военных, уничтожить оккупанта удалось на позициях с помощью FPV-дрона. Россияне прятались в частном доме недалеко от берега Днепра.

В то же время в Силах обороны Украины пока не подтверждают эту информацию. Известно лишь об уничтожении вражеской лодки с экипажем, который пытался форсировать Днепр.

"У нас нет достоверной информации об этом. Мы такого не сообщали", — сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Реакция российских СМИ

О смерти российского пропагандиста сообщила его супруга в соцсетях. Однако в подразделении оккупанта молчат. Также днем ранее на херсонском направлении был уничтожен еще один медийный россиянин — "Соло". Пока нет подробностей, как именно.

Напомним, российские оккупанты могут начать широкомасштабное наступление на территории Украины уже летом 2024 года. Целью армии РФ, возможно, может быть полная оккупация Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что не откажется от оккупированных территорий Украины. По его словам, все вроде бы понимают, что это невозможно.

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