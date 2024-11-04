У ДТП на Одещині загинув київський депутат — фото

Моторошна ДТП на Одещині — загинув депутат
В автомобільній аварії на Одещині загинули двоє людей, ще двоє травмувалися і перебувають у лікарнях. Один із загиблих — депутат Київської міськради Сергій Мамоян.
Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання РБК .
Що відомо про ДТП
За даними поліції, аварія сталася у Старокозацькій громаді. За попередніми даними, 40-річний водій позашляховика Toyota не впорався з керуванням на кільці. Машина з'їхала у кювет, перекинулася і зайнялася. Водій та 52-річна пасажирка, яка була на передньому сидінні, загинули на місці. Чоловіку й жінці, що перебували на задніх сидіннях, діагностували забої та перелами.
Що відомо про депутата
Сергій Мамоян був обраний до Київської міської ради у 2020 році від нині забороненої партії "Опозиційна платформа — За життя". Він працював у депутатській комісії з питань транспорту, зв'язку та реклами. Займається бізнесом, входить до керівництва фірми "МАЛДС груп". Раніше був депутатом Полтавської обласної ради.
Старший брат загиблого, Суто Мамоян, є депутатом Верховної Ради України.
Нагадаємо, у Києві сталася масштабна смертельна ДТП за участі автобуса, вантажівки та двох автомобілів. Також аварія на Львівщині унесла життя чоловіка.
Читайте Новини.LIVE!