У ДТП на Одещині загинув київський депутат — фото

Депутат Київської міськради Сергій Мамоян. Фото: Вечірній Київ

В автомобільній аварії на Одещині загинули двоє людей, ще двоє травмувалися і перебувають у лікарнях. Один із загиблих — депутат Київської міськради Сергій Мамоян.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання РБК .

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Що відомо про ДТП

За даними поліції, аварія сталася у Старокозацькій громаді. За попередніми даними, 40-річний водій позашляховика Toyota не впорався з керуванням на кільці. Машина з'їхала у кювет, перекинулася і зайнялася. Водій та 52-річна пасажирка, яка була на передньому сидінні, загинули на місці. Чоловіку й жінці, що перебували на задніх сидіннях, діагностували забої та перелами.

Машина, постраждала у ДТП. Фото: поліція Одещини

Що відомо про депутата

Сергій Мамоян був обраний до Київської міської ради у 2020 році від нині забороненої партії "Опозиційна платформа — За життя". Він працював у депутатській комісії з питань транспорту, зв'язку та реклами. Займається бізнесом, входить до керівництва фірми "МАЛДС груп". Раніше був депутатом Полтавської обласної ради.

Старший брат загиблого, Суто Мамоян, є депутатом Верховної Ради України.

Нагадаємо, у Києві сталася масштабна смертельна ДТП за участі автобуса, вантажівки та двох автомобілів. Також аварія на Львівщині унесла життя чоловіка.