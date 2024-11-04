В ДТП в Одесской области погиб киевский депутат — фото

Депутат Киевского горсовета Сергей Мамоян. Фото: Вечерний Киев

В автомобильной аварии в Одесской области погибли два человека, еще двое травмировались и находятся в больницах. Один из погибших — депутат Киевского горсовета Сергей Мамоян.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание РБК.

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Что известно о ДТП

По данным полиции, авария произошла в Староказацкой громаде. По предварительным данным, 40-летний водитель внедорожника Toyota не справился с управлением на кольце. Машина съехала в кювет, опрокинулась и загорелась. Водитель и находившаяся на переднем сидении 52-летняя пассажирка погибли на месте. Мужчине и женщине, находившимся на задних сиденьях, диагностировали ушибы и переломы.

Машина, пострадавшая в ДТП. Фото: полиция Одесчины

Что известно о депутате

Сергей Мамоян был избран в Киевский городской совет в 2020 году от ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Он работал в депутатской комиссии по транспорту, связи и рекламе. Занимался бизнесом, входил в руководство фирмы "МАЛДС групп". Раньше был депутатом Полтавского областного совета.

Старший брат погибшего Суто Мамоян является депутатом Верховной Рады Украины.

Напомним, в Киеве произошло масштабное смертельное ДТП с участием автобуса, грузовика и двух автомобилей. Также авария во Львовской области унесла жизнь мужчины.