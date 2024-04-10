Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Може бути надто спекотно — синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні arrow

Може бути надто спекотно — синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні

10 квітня 2024 06:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі і області на сьогодні, 10 квітня
Люди відпочивають у парку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 10 квітня, Одеса засяє сонцем і спекою. Варто взяти з собою сонцезахисний крем та окуляри, адже очікується ясна і тепла погода, але водночас існує загроза пожежної небезпеки. Температура повітря буде близько +20 °С вдень і +11 °С вночі.  Температура морської води становитиме +5...+10 °С. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
 

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Температура вночі +10...+12°С, вдень +21...23 °С.
  • Вітер змінних напрямків, 3,0 м/с.
Може бути надто спекотно — синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Переважно сонячно.
  • Без опадів.
  • Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.
  • Температура вночі +7...+12 °C, вдень +21...+26 °C.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Може бути надто спекотно — синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 10 квітня

В Україні очікується тепла та суха погода у середу, 10 квітня. Опадів не передбачається. 

За словами Діденко, завдяки дії антициклону середа в Україні буте теплою, сонячною та сухою, без опадів. 

Температура повітря прогріється до +21...+25 °С. 

May be an image of map and text
Прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, одним із найнебезпечніших періодів в астрології вважається ретроградний Меркурій. Найближча до Сонця планета під час свого зворотного руху може негативно впливати на комунікацію, мислення та сприйняття. Як довго триватиме ретроградний Меркурій у квітні 2024 року, у чому небезпека та що не можна робити у цей період, розповідаємо в матеріалі.

Одеса
Сонце
весна
прогнози
Новини Одеси
прогноз погоди
вітер
температура повітря

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

27 березня 2024

11:14 У Челсі прокоментували гру Мудрика за збірну України