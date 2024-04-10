Погода в Одесі і області на сьогодні, 10 квітня

Може бути надто спекотно — синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні
Сьогодні, 10 квітня, Одеса засяє сонцем і спекою. Варто взяти з собою сонцезахисний крем та окуляри, адже очікується ясна і тепла погода, але водночас існує загроза пожежної небезпеки. Температура повітря буде близько +20 °С вдень і +11 °С вночі. Температура морської води становитиме +5...+10 °С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Температура вночі +10...+12°С, вдень +21...23 °С.
- Вітер змінних напрямків, 3,0 м/с.
Прогноз погоди в Одеській області
- Переважно сонячно.
- Без опадів.
- Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.
- Температура вночі +7...+12 °C, вдень +21...+26 °C.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Погода в Україні 10 квітня
В Україні очікується тепла та суха погода у середу, 10 квітня. Опадів не передбачається.
За словами Діденко, завдяки дії антициклону середа в Україні буте теплою, сонячною та сухою, без опадів.
Температура повітря прогріється до +21...+25 °С.
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