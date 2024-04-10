Погода в Одесі і області на сьогодні, 10 квітня

Люди відпочивають у парку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 10 квітня, Одеса засяє сонцем і спекою. Варто взяти з собою сонцезахисний крем та окуляри, адже очікується ясна і тепла погода, але водночас існує загроза пожежної небезпеки. Температура повітря буде близько +20 °С вдень і +11 °С вночі. Температура морської води становитиме +5...+10 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.



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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Температура вночі +10...+12°С, вдень +21...23 °С.

Вітер змінних напрямків, 3,0 м/с.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Переважно сонячно.

Без опадів.

Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.

Температура вночі +7...+12 °C, вдень +21...+26 °C.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 10 квітня

В Україні очікується тепла та суха погода у середу, 10 квітня. Опадів не передбачається.

За словами Діденко, завдяки дії антициклону середа в Україні буте теплою, сонячною та сухою, без опадів.

Температура повітря прогріється до +21...+25 °С.

Прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, одним із найнебезпечніших періодів в астрології вважається ретроградний Меркурій. Найближча до Сонця планета під час свого зворотного руху може негативно впливати на комунікацію, мислення та сприйняття. Як довго триватиме ретроградний Меркурій у квітні 2024 року, у чому небезпека та що не можна робити у цей період, розповідаємо в матеріалі.