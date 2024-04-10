Погода в Одесі і області на сьогодні, 10 квітня

Может быть слишком жарко — синоптики рассказали о погоде в Одессе на сегодня
Сегодня, 10 апреля, Одесса засияет солнцем и жарой. Следует взять с собой солнцезащитный крем и очки, ведь ожидается ясная и теплая погода, но существует угроза пожарной опасности. Температура воздуха будет около +20°С днем и +11°С ночью. Температура морской воды будет составлять +5...+10 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Температура ночью +10...+12°С, днем +21...23°С.
- Ветер переменных направлений, 3,0 м/с.
Прогноз погоды в Одесской области
- Преимущественно солнечно.
- Без осадков.
- Ветер переменных направлений 3-8 м/с.
- Температура ночью +7...+12 °C, днем +21...+26 °C.
- На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Погода в Украине 10 апреля
В Украине ожидается теплая и сухая погода в среду, 10 апреля. Осадков не предполагается.
По словам Диденко, благодаря действию антициклона среда в Украине будет теплой, солнечной и сухой, без осадков.
Температура воздуха прогреется до +21...+25°С.
Напомним, одним из самых опасных периодов в астрологии считается ретроградный Меркурий. Ближайшая к солнцу планета во время своего обратного движения может негативно влиять на коммуникацию, мышление и восприятие. Как долго будет продолжаться ретроградный Меркурий в апреле 2024 года, в чем опасность и что нельзя делать в этот период, рассказываем в материале.
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