Погода в Одесі і області на сьогодні, 10 квітня

Люди отдыхают в парке. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Сегодня, 10 апреля, Одесса засияет солнцем и жарой. Следует взять с собой солнцезащитный крем и очки, ведь ожидается ясная и теплая погода, но существует угроза пожарной опасности. Температура воздуха будет около +20°С днем и +11°С ночью. Температура морской воды будет составлять +5...+10 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Температура ночью +10...+12°С, днем +21...23°С.

Ветер переменных направлений, 3,0 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Преимущественно солнечно.

Без осадков.

Ветер переменных направлений 3-8 м/с.

Температура ночью +7...+12 °C, днем +21...+26 °C.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 10 апреля

В Украине ожидается теплая и сухая погода в среду, 10 апреля. Осадков не предполагается.

По словам Диденко, благодаря действию антициклона среда в Украине будет теплой, солнечной и сухой, без осадков.

Температура воздуха прогреется до +21...+25°С.

Прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Напомним, одним из самых опасных периодов в астрологии считается ретроградный Меркурий. Ближайшая к солнцу планета во время своего обратного движения может негативно влиять на коммуникацию, мышление и восприятие. Как долго будет продолжаться ретроградный Меркурий в апреле 2024 года, в чем опасность и что нельзя делать в этот период, рассказываем в материале.