Російські кораблі у Чорному морі - небезпека для Одеси

Військовий корабель на чергуванні. Фото: ілюстративне/РБК-Україна

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Сьогодні, третього лютого в Чорному та Азовському морях продовжують знаходитися ракетоносії РФ. До того ж, ворог продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Про це повідомили Військово-морські сили України.

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Кількість кораблів

В Чорному морі наразі знаходяться 2 ворожі кораблі, один з яких може випустити до чотирьох "Калібрів" по території України. У Середземному зафіксували шість суден РФ, два з яких також можуть випустити до 22 крилатих ракет. В Азовському активності Росії не зафіксовано.

Кількість російських кораблів у морях. Фото: ВМС

Рух через Керченську протоку

Також за минулу добу через Керченську протоку до Чорного моря пройшли чотири судна, три з яких продовжили рух у напрямку Босфору. До Азовського рушили шість кораблів та ще одне – у зворотньому напрямку. Крім того, ворог продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974-го року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху судів РФ.

Нагадаю, нещодавно ми писали про чоловіка, який спостерігав за кораблями ЗСУ. А також про чергове забруднення Чорного моря Росією.

